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Ailesinden 5 kişiyi katleden özel güvenlikçi yakalandı (2)

ZIRHLI ARAÇTA SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİ Muş'ta ailesinden 5 kişiyi katleden özel güvenlik görevlisi Mehmetcan Aykan, jandarma karakolunda alınan ifadesinin ardından yoğun güvenlik önlemi altına sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Muş Devlet Hastanesi

09 Eylül 2017 19:38

ZIRHLI ARAÇTA SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİ
Muş\'ta ailesinden 5 kişiyi katleden özel güvenlik görevlisi Mehmetcan Aykan, jandarma karakolunda alınan ifadesinin ardından yoğun güvenlik önlemi altına sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Muş Devlet Hastanesi\'ne getirildi. Güvenlik açısından Mehmetcan Aykan zırhlı araçtan hiç indirilmedi, sağlık görevlileri araç içerisinde muayene etti. Sağlık kontrolünün ardından zanlı adliyeye çıkarıldı. Zıhrlı araçtan indirilen Mehmetcan Aykan için adeta etten duvar örüldü.

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