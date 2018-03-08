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Ailesindeki şehitler için çeşme yaptırdı

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Serik ilçesinde, demir ustası Nazmi Can (41), ailesindeki şehitler anısına çeşme yaptırdı

08 Mart 2018 14:02

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA) - ANTALYA\'nın Serik ilçesinde, demir ustası Nazmi Can (41), ailesindeki şehitler anısına çeşme yaptırdı. Nazmi Can, \'Şehitler Çeşmesi\' dediği çalışmasını 3 ayda bitirdi.
​Serikli demir ustası Nazmi Can, geçen yıl, ailesindeki şehitler anısına çeşme yaptırmaya karar verdi. Can, Çanakkale Savaşları\'nda, 1914\'te şehit olan babasının babası Piyade Onbaşı Osman Can, 1956 yılında Hatay\'da vatani görevini yaparken, rahatsızlığı sonrası şehit olan ağabeyi Jandarma Er Osman Nazmi Can ile 1996\'da Bitlis\'in Tatvan ilçesinde, terör saldırısında şehit olan ablasının oğlu Jandarma Komando Onbaşı Mehmet Koparan anısına çeşme yaptırmak istedi. Can, ayrıca 1992 yılında Van\'daki terör saldırısında şehit olan hemşehrisi Komando Er Özgür Atasever ile 2007\'de Hakkari\'nin Çukurca ilçesinde şehit düşen hemşehrisi Uzman Çavuş Mustafa Uysal\'ın adını da çeşmede yaşatmak istedi.
ÇALIŞMA 3 AY SÜRDÜ
Nazmi Can, Manavgat ilçesine bağlı Karaevli Mahallesi\'nde, babasından miras kalan arsaya kendi imkanlarıyla çeşme inşa etmeye başladı. Can, 3 aylık çalışmanın ardından geçen yılın ekim ayında çeşmeyi bitirdi. Osman Can, Osman Nazmi Can, Mehmet Koparan, Özgür Atasever ve Mustafa Uysal için \'hilal\' figürünün kullanıldığı 5 ayrı çeşme yaptıran ve her birinin üzerine fotoğraflarıyla bilgilerinin yazılı olduğu plakalar yerleştiren Nazmi Can, çalışmasına \'Şehitler Çeşmesi\' adını verdi. Toplam 600 metrekarelik alanı kaplayan \'Şehitler Çeşmesi\'nin yanına Manavgat Belediyesi\'nden aldığı gönderle Türk bayrağı diken Can, çeşmeye gelenlerin dinlenmesi için yine belediyenin verdiği bankları yerleştirdi.
AĞABEYİ ANISINA YAPTIRDI
Nazmi Can, çeşmeyi 62 yıl önce şehit olan ağabeyi Osman Nazmi Can anısına yaptırdığını söyledi. Can, \"Bu çeşmeyi yaptırmamdaki asıl neden, 1956 yılında Hatay\'da vatani görevini yapmakta olan ağabeyim Osman Nazmi Can, nöbet esnasında rahatsızlanıyor. Ağabeyimle birlikte 20 arkadaşı hastaneye götürülüyor. Dizanteri teşhisi konan ağabeyim hastanede bir ay yatıyor. Aşırı su ve kan kaybından dolayı su içmesi yasaklanıyor. Ve 15 dakika sonra ağabeyim yaşamını yitiriyor. Bunu ağabeyimle aynı yerde askerlik yapan 3 mahalle arkadaşından öğrendim. Bu çeşmeye 5 şehidin adlarının da yer aldığı fotoğraflarını koydum\" diye konuştu. 
Nazmi Can, kırmızı- beyaz renklerin hakim olduğu \'Şehitler Çeşmesi\'nin açılışının ilerleyen günlerde Antalya Valisi Münir Karaloğlu\'nun da katılacağı törenle yapılacağını söyledi.
AĞABEYİNİN MEZARINI DA BULDU
Nazmi Can, ayrıca ağabeyi Osman Nazmi Can\'ın kabrini de geçen yıl bulduğunu anlattı. Ağabeyi öldükten sonra ailesinin mezarına ulaşamadığını aktaran Nazmi Can, araştırmaları sonucu bulduğu Hatay Asri Mezarlığı\'ndaki ağabeyinin kabrini de yaptırdığını kaydetti.

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