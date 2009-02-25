Ailesi Oktay'ın intihar ettiğine inanmıyor

Özel Harekat Dairesi Başkanı Oktay'ın cenazesi Malatya'ya gönderildi. Oktay'ın kuzeni, 'İntihara inanmıyoruz, işin içinde iş var' dedi.



Hava yoluyla Erhaç Havaalanı'na getirilen Behçet Oktay'ın cenazesi, Malatya Emniyet Müdürü Ali Osman Kahya tarafından karşılandı. Polis memurları tarafından alınan cenaze, daha sonra kara yoluyla ailesinin yaşadığı Hekimhan ilçesine gönderildi.



Polis eskortları eşliğinde Hekimhan'a ulaştırılan cenaze, Behçet Oktay'ın babası Mehmet Oktay'ın oturduğu eve götürüldü. Türk bayrağına sarılı cenazenin eve alınması sırasında Oktay'ın yakınları fenalık geçirdi.



`Kuzenim solaktı, intihar olamaz’



Otopside Behçet Oktay'ın ölümüne neden olan kurşunun sağ kulak arkasından girdiğinin belirlendiğini söyleyen Atilla Oktay, ``Kuzenim solaktı. Bize söylenen ise kurşunun sağdan giriş yaptığı. Bu doğruysa intihar etmiş olamaz, işin içinde başka şeyler var'' diye konuştu.



'Kardeşim onurlu insandı’



Bu arada, Behçet Oktay'ın ağabeyi Nezih Oktay, evin önünde toplanan vatandaşlara yaptığı konuşmada, şunları söyledi:



''Onurlu bir insandı ve onurlu insana yakışacak şekilde öldü. Bugün çevremizde yaşayan birçok onursuz insan var. Onursuz insanlar her yerde çok rahat yaşayabiliyorlar. Özel Harekat Dairesi başında 13 yıl görev yapan bir insanın mal varlığını araştırsınlar bakalım. 13 yıl başkanlık yapan bir insanın neyinin olduğunu görecekler.''



Hekimhan Belediye Başkanı Vahit Mutlu da cenazenin baba Mehmet Oktay'ın isteği üzerine bir gece evde kalacağını, Perşembe günü, saat 10.30'da evden alınarak Köprülü Mehmet Paşa Camisi'ne götürüleceğini söyledi.





