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Ailesi kanser hastası kızlarına ötenazi uyguladı

30 Ekim 2009 20:06

İstanbul Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Kankanseri tedavisi gören ve son günlerinde solunum cihazına bağlı olarak yaşatılan 22 yaşındaki Meryem Topçu'nun ailesi ötenazi uygulayarak kızlarının ölümüne neden oldular.

Alının ilk bilgilere göre hasta olan kızlarını alıp evlerine götürmek isteyen ve doktorla tartışan yaklaşık 50 kişi olan yakınları saat 16:00 sıralarında Meryem Topçu'ya bağlı solunum cihazını çekerek ölümüne neden oldular. Hastane polisi ve doktorların polis çağırması üzerine hastaneye çok sayıda polis ve cinayet masası ekipleri sevk edildi.

Görevli doktorlar bir kadın yakının solunum cihazının fişini çektiğini belirtirken, cinayet büro amirliği ekipleri Topçu'nun hastanede bulunan tüm kadın yakınlarını olay yerine gelen savcının talimatı ile gözlem altına alarak Asayiş Şube Müdürlüğüne götürdü.

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