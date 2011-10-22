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Dünya

Ailesi, Kaddafi'nin cesedini istedi MİSRATA (A.A)

22 Ekim 2011 12:28

-Ailesi, Kaddafi'nin cesedini istedi MİSRATA (A.A) - 22.10.2011 - Libya'da öldürülen devrik lider Muammer Kaddafi'nin ailesi, Kaddafi ile oğlu Mutasım Kaddafi'nin cesetlerinin gömülmek üzere kendilerine teslim edilmesini talep etti. Kaddafi'nin ailesince hazırlanan ve Suriye'de bulunan Kaddafi yanlısı bir televizyon istasyonunda yayınlanan açıklamada, ''BM, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Uluslararası Af Örgütü'ne,  şehitlerin cesetlerinin Sirte'deki aşiretimize teslim edilmesi ve İslami gelenek ve kurallar uyarınca defnedilmesine izin verilmesi için Ulusal Geçiş Konseyi'ne (UGK) baskı yapması çağrısında bulunuyoruz'' ifadeleri yer aldı.

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