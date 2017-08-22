Ailesi, kaçırılan 15 yaşındaki Sümenye'yi arıyor

Fatih YILMAZ / ALMUS(Tokat), (DHA) - TOKAT\'ın Almus İlçesi\'nde yaşayan ve yalnız olduğu sırada komşu köyden biri tarafından kaçırıldığı iddia edilen 15 yaşındaki Sümenye Aktaş\'tan 6 gündür haber alınamıyor.

Almus\'a bağlı Kolköy\'de yaşayan çiftçi 78 yaşındaki Rıza ve 70 yaşındaki Kezban Aktaş çiftinin 6 çocuğunun en küçüğü Sümenye Aktaş 6 gün önce ortadan kayboldu. Kızlarını köydeki evlerine bırakıp yaylaya çıkan Rıza ve Kezban Aktaş çifti ertesi gün yayladan döndüklerinde kızlarını evde bulamadı. Çift durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Genç kızı bulmak için arama yapılırken, aileye gelen telefon ile Sümenye\'yi, komşu Yuvaköy\'den 28 yaşındaki S.A.\'nın evlenmek amacı ile kaçırdığı ortaya çıktı. Aileyi arayan S.A. kendilerini aramaktan vazgeçerek, şikayetlerini geri almalarını istedi. Bu ihbar üzerine harekete geçen jandarma ekipleri S.A.\'yı bulmak için çalışma yaptı. Köyde bulunamayan ve il dışına çıktığı sanılan S.A.\'nın izine şu ana kadar rastlanmadı.

\'HEPİMİZ PERİŞAN OLDUK\'\'

Genç kızın ağabeyi Arif Aktaş, anne- babası yayladayken kızkardeşiminin köydeki evde yalnız kaldığını belirtderek şunları söyledi:

\"Yayladan geldiklerinde kızkardeşimin kayıp olduğunu öğreniyorlar. Durumu jandarmaya bildiriyorlar. Şu anda kızkardeşim 6 gündür kayıp. Kız kardeşimi kaçıran şahıs bizi aradı. Telefonda bana \'Kızınızın yaşı küçük olduğu için bizi ömür boyu bulamazsınız. Şikayetinizi geri alın\' dedi. Biz de Almus Adliyesi önünde bekliyoruz. Bize net bilgi veren yok. Hepimiz burada perişan olduk. Kardeşimizin bulunması için yetkililerden yardım bekliyoruz.\'\'

Anne Kezban Aktaş ise, \'\'6 gündür kızımdan hiçbir haber alamadım. Ben çocuğumun bulunmasını istiyorum. Benim çocuğum sağ mı, ölü mü? Devlet büyüklerinden yardım bekliyorum\'\' diye konuştu.

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