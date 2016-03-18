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Ailesi kabul etmedi; Ankara bombacısı Seher Çağla Demir kimsesizler mezarlığına gömülecek

Saldırıdaki ikinci isim Özgür'ün cesedini ailesi alacak

18 Mart 2016 13:27

Ankara Kızılay'daki kanlı terör saldırısını gerçekleştiren canlı bomba Seher Çağla Demir'in cesedi, ailesi kabul etmediği için kimsesizler mezarlığına gömülecek.

Ankara'da 35 kişinin ölümü 125  kişinin ise yaralanmasına neden olan canlı bomba Seher Çağla Demir kimsesizler mezarlığına gömülecek.13 Mart’ta Ankara Kızılay’da meydana gelen terör saldırısının faili ile ilgili olarak Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemler tamamlandı. İçişleri Bakanlığı tarafından olayı gerçekleştirdiği bilgisi verilen canlı bomba Seher Çağla Demir’in bedeni, patlamanın etkisi ile yüzlerce parçaya ayrılmıştı. Adli Tıp Kurumu yönetmeliğine göre kimliği tespit edilmesine rağmen ailesi veya yakınları tarafından 3 gün içinde alınmayan cesetlerin, gömülmek üzere belediye veya mülki idare amirliğine teslim edilmesi gerekiyor.

Adli Tıp işlemlerinin bitmesine rağmen canlı bomba Seher Çağla Demir’in cenazesini kimse almadı. Canlı bombanın babası da kızının cesedini istemediğini söylemişti. Canlı bomba Seher Çağla Demir’in cenazesi belediye veya mülki idare amirliği tarafından kimsesizler mezarlığına gömülecek.

 

Özgür'ün cesedini ailesi alacak

 

 

 

Terör saldırısında yer alan Özgür Ü’nün cesedini almak için ise babasının Adli Tıp Kurumu’na başvuru yaptığı öğrenildi. Adli Tıp Kurumu da Özgür Ü’nün babasının başvuru talebini Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na iletti. Savcılık, cesedin Özgür Ü’nün babasına verilmesinde bir sakınca olmadığını bildirdi.

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