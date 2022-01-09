Ailesi izdihamdan kaçmak için ABD'li askere emanet etmişti; Afganistan'da haftalardır kayıp olan bebek bulundu

Afganistan'dan tahliye sırasında havalimanı duvarından bir askere verilen Afgan bebek, haftalar süren arama çalışmalarının ardından bulundu. Tahliye gününden bu yana nerede olduğu bilinmeyen, ebeveynleri ABD'de olan bebek, Kabil'deki akrabalarının yanına ulaştırıldı.

Reuters'ın aktardığı habere göre, Sohail Ahmadi isimli bebek, binlerce insanın Afganistan'dan tahliyesi sırasında duvardan bir askere uzatıldığında iki aylıktı. Tahliye süreci sırasında kaybolan bebeği 29 yaşındaki bir taksi sürücüsü havalimanında bularak kendisi yetiştirmek üzere evine götürmüştü.

Akrabalarının bebeği arama çalışmaları sonucu Taliban polisi harekete geçerek bebeği taksicinin evinde buldu. Bebek, Kabil'deki akrabalarının yanına verildi.

Ailesi nerede?

Taliban'ın Afganistan'da kontrolü ele geçirmesi sonrası başlayan tahliye sürecinde Sohail Ahmadi'nin ABD Büyükelçiliği'nde güvenlik görevlisi olarak çalışan babası Mirza Ali Ahmadi ve eşi Suraya, bebeğin izdihamda kalmasından endişe duydu.

Yaşananları Reuters'a anlatan Ahmadi, bu endişeyle bebeğini havalimanı duvarının üzerinden ABD'li olduğunu düşündüğü üniformalı bir askere verdiğini, içeri girdiğinde geri almayı planladığını söyledi

Ahmadi, bebeğini emanet ettikten sonra Taliban güçlerinin kalabalığı püskürtmeye başladığını, havalimanına girişinin geciktiğini anlattı. Aile, havalimanına ulaştığında bebeği bulamadı.

Ahmadi, uzun bir süre bebeklerini aradıklarını ancak yetkililerin kendilerine bebeğin yurt dışına giden bir uçağa bindirilmiş olabileceğini söylediğini anlattı. Aile, tahliye sürecinde Afganistan'dan ayrıldı.