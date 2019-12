Ailesi: İntihar ettiğine inanmıyoruz

İntihar ettiğine inanmıyoruz

Behçet Oktay'ın amcasının oğlu Atilla Oktay, yaptığı açıklamada, “Behçet Oktay'ın intihar ettiğine inanmadığını, çünkü kuzeninin intihar edecek bir insan olmadığını” söyledi.Behçet Oktay'ın 13 yıldan bu yana aynı görevi sürdürdüğünü hatırlatan Atilla Oktay, şöyle konuştu:“O görevde bu kadar süre kalmak kolay değil. Çok da başarılıydı. İntihar edecek bir insan kesinlikle değildi. Olayı duyduğumuz zaman inanamadık. Çok üzgünüz. Hekimhan halkı çok üzgün. Behçet Oktay, en son şubat tatilinde buraya gelerek iki gün kalmıştı. Kendisiyle yaptığımız görüşmelerde her zamanki gibi çok neşeliydi. İntihar ettiğine inanmıyoruz. Çünkü intihar edecek bir insan değildi.”Malatya'nın Hekimhan ilçesinde ziraat ilaçları bayiliği yapan kızı Zeynep Demirci ile yaşayan, Behçet Oktay'ın babası Mehmet Oktay (78), oğlunun ölüm haberini duyması üzerine sabah saatlerinde fenalaşarak Malatya'daki bir hastaneye kaldırıldı.Baba Mehmet Oktay, hastanedeki tedavisinin ardından yeniden Hekimhan'daki evine getirildi. Behçet Oktay'ın ölüm haberini alan çok sayıda akrabası ve vatandaş, baba Mehmet Oktay'ın evine gelerek taziye ziyaretinde bulundu.Özel Harekat Daire Başkanı Behçet Oktay için, defnedilmek üzere Malatya'ya gönderilmeden önce Emniyet Genel Müdürlüğü önünde tören düzenlendi. Törene isimsiz olarak gönderilen ve üzerinde ‘Onuru İçin Öldü’ yazılı çelenk ile Mehmet Ağar'a ait çelenk dikkat çekti.Keçiören Adli Tıp Morgu'na götürülerek otopsisi yapılan Özel Harekat Daire Başkanı Behçet Oktay'ın cenazesi daha sonra Gazi Üniversitesi Hastanesi morgunda getirildi. Buradan alınan cenaze, Özel Harekat polisleri eşliğinde Türk Bayrağı'na sarılı tabutla Emniyet Genel Müdürlüğü'ne getirildi. Emniyet Genel Müdürlüğü'nde düzenlenen törene Oktay'ın eşi Şengül, oğulları Mehmet Toğan ve Burak ile kızı Gökçen'in yanı sıra Devlet Bakanı Murat Başesgioğlu, İçişleri Bakanı Beşir Atalay, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Atila Işık, Emniyet Genel Müdürü Oğuz Kağan Köksal, ATO Başkanı Sinan Aygün, eski Emniyet Genel Müdürü Gökhan Aydıner, Emniyet Genel Müdür yardımcıları, emniyet müdürleri ve Oktay'ın mesai arkadaşları katıldı. Burada yapılan saygı duruşunun ardından Oktay’ın öz geçmişi okundu.Törende konuşma yapan Emniyet Genel Müdürü Köksal, büyük bir acı yaşadıklarını ve bu acıyı paylaşmak için geldiklerini belirterek, Oktay'ın vatanını, milletini seven bir kahraman olduğunu söyledi. Oktay'ın Özel Harekat Dairesi'ni en iyi yere getirmek için gecesini gündüzüne kattığını anlatan Genel Müdür Oğuz Kağan Köksal, “Çok önemli bir rüyası vardı; bana her uğradığında onu anlatır, her karşılaştığımızda ‘Eğitim alanı ne oldu?’ diye sorardım. Çünkü sadece Türkiye'nin değil, dünyanın en güzel özel harekat eğitim merkezi yaptırma gayreti içerisinde bulunuyordu. Amacı özel harekâtımızı yetiştirmek, hazırlamaktı. Herkes onu çok severdi. Maalesef kısa dönemli buhran sonunda böyle bir son, böyle bir kahraman yakıştı mı? dersek, bir kahramana bu sonun yakışmadığını ve üzüntümün bir kat daha arttığını ifade etmek istiyorum. Polis teşkilatının ender yetiştirdiği insanlardan birisiydi. Silahlı Kuvvetler üstün hizmet madalyasına da layık görülmüş bir insandı. O bir kahramandı” dedi.Köksal'ın konuşması ardından dua okundu. Daha sonra Özel Harekat polisleri tarafından tekrar omuzlara alınan Behçet Oktay'ın tabutu, cenaze aracına konuldu. Oktay'ın yarın Malatya’nın Hekimhan İlçesi'nde toprağa verileceği belirtildi.Tören sırasında Oktay'ın bazı meslektaşları gözyaşlarını tutamadı. Oktay'ın cenazesine başta Mehmet Ağar olmak üzere çok sayıda kişi ve kuruluş çelenk gönderdi. Törene gönderilen ve üzerinde ‘Onuru İçin Öldü' yazılı isimsiz çelenk dikkat çekti. Çelengi Güvenlik ve Yargı Muhabirleri Derneği Başkanı Ünal İnanç’ın gönderdiği ileri sürüldü.