-Ailesi için milli formadan vazgeçti KONYA (A.A) - 11.08.2011 - Konya Engelli Gücü ile ''protez bacak'' karşılığında sözleşme imzalayan ve başka hiçbir talepte bulunmayan Ganalı futbolcu Yeboah Atta, daha önce Gana Ampute Milli Takımının formasını giyme şansını kaybedeceği gerekçesiyle reddettiği tedaviyi, Gana'da yaşayan ailesinin Türkiye'ye getirilmesi şartıyla kabul etti. Türkiye Bedensel Engelliler Federasyonu ile Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) organize ettiği Ampute Futbol Süper Ligi'nde mücadele eden Konya Engelli Gücü, Gana Ampute Milli Takımı'nın forvet oyuncusu Yeboah Atta ile çocukluğundan beri sakat olan sol bacağına protez takılması karşılığında anlaşarak, Şubat 2011'de futbolcuyla 1,5 yıllık sözleşme imzaladı. Konya Engelli Gücü Başkanı Alparslan Ünlü, sezonun sona ermesiyle transfer ücreti olan protez bacağın takılması için Atta ile Başkent Üniversitesi Hastanesi Konya Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne başvurduklarını anımsattı. Burada yapılan muayenede, bacağın kesilerek protez takılmasına gerek olmadığı, yaklaşık 6-8 ay sürecek bir tedavinin ardından aksayarak da olsa yürüyebileceğinin Atta'ya söylendiğini ifade eden Ünlü, ''Ancak Atta, tedavi edilmesi durumunda Gana Ampute Milli Takımı'nda forma giyemeyeceği için bacağının kesilerek protez takılmasını istedi. Atta'yı muayene eden doktor ve biz kendisine tedavi edilebilecek bir bacağın kesilmemesi gerektiğini söyledik. Atta bütün ısrarlarımıza karşın milli forma için bacağının kesilmesini ve protez takılmasını istedi'' dedi. -Belgesel teklifi Ünlü, televizyon ve gazetelerde bu konuyla ilgili haberlerin genişçe yer almasının ardından birçok kişinin kendilerini aradığını anlatarak, şöyle konuştu: ''Haberler, İstanbul merkezli bir film şirketinin de dikkatini çekmiş. Geçtiğimiz günlerde Konya'ya gelen şirket yetkilileri ile görüştük. Atta'nın yaşadıklarını belgesel haline getirmek istediklerini söylediler. Atta, teklifi kabul etti. Firma yetkilileri, belgesel için sponsor arayışlarını sürdürüyor. Bu görüşmede Atta ile şirket yetkilileri arasında çok samimi diyaloglar yaşandı. Sürpriz bir şekilde Atta'yı protez taktırma fikrinden vazgeçirdiler. Atta da tedaviyi Gana'da yaşayan eşi ve 4 çocuğunun Konya'ya getirilmesi şartıyla kabul etti.'' Yaklaşık 6-8 ay sürecek tedavi masrafları ve oyuncunun ailesinin Gana'dan getirilmesi için paraya ihtiyaçları olduğunu dile getiren Ünlü, bunun için yardım kampanyası başlattıklarını, TEB Nalçacı Şubesi'nde Konya Engelli Gücü adına yardım hesabı oluşturduklarını belirtti. Ünlü, Atta'nın tedavinin ardından aksayarak da olsa yürüyebileceğini ifade ederek, ''Tedavi sonrası tek ayağı kısa kalacak Atta, Türkiye'de oynayabilecek, ancak Gana Ampute Milli takımında forma giyemeyecek'' diye konuştu. Gana'da bulunan ailesini özlediğini anlatan Atta ise Konya'da yaşamaktan mutlu olduğunu, ailesinin ve çocuklarının da burada yaşamasını istediğini söyledi.