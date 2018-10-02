T24 LogoT24 Logo
Gündem

AİLESİ İÇERİDEYKEN EVİ ATEŞE VERDİ

  Haber-Kamera : Emin YEŞİL / İSTANBUL DHA   Sultangazi’de bir süredir psikolojik sorun yaşadığı öne sürülen 31 yaşındaki M

02 Ekim 2018 13:39

 

Haber-Kamera : Emin YEŞİL / İSTANBUL DHA  
Sultangazi’de bir süredir psikolojik sorun yaşadığı öne sürülen 31 yaşındaki M.G., ailesini darp ettikten sonra birlikte oturdukları gecekonduyu ateşe verdi.
Olay, Sultangazi Esentepe Mahallesi’nde meydana geldi. İddialara göre, M.G., Mimar Sinan Bulvarı üzerinde bulunan tek katlı evinde anne, babası ve yengesi ile kavga etti. Bir süredir psikolojik sorunlar yaşadığı öne sürülen M.G., evde ailesini ve yengesini darp etti. M.G. ardından yaşadıkları evi, ailesi de içerideyken ateşe verip kaçtı. M.G.’nin ailesi de yangın sırasında kendisini dışarı attı. M.G.’nin yengesi N.G., yaşadıklarını gözyaşları içinde komşularına anlattı.

YANGIN KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜ
Komşuların haber vermesi üzerine yanan eve itfaiye çağrıldı. Olay yerine kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri, yangına hemen müdahale etti. Kısa sürede söndürülen yangında, evin bir bölümü kullanılmaz hale geldi. Ölümden dönen G., ailesi, M.G.\'den şikayetçi oldu. Polis tarafından gözaltına alınan M.G.’nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Görüntü Dökümü:
------------------
-Yakıldığı iddia edilen ev 
-İtfaiye ekiplerinin çalışmaları
-Detaylar
 
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Emin YEŞİLDHAOlay Sultangazi Esentepe MahallesindeMimar Sinan BulvarıBirYANGIN KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜ KomşularınOlayKısaPolisGörüntü Dökümü Yakıldığı
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24