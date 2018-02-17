Ailesi evde yokken çıkan yangında öldü

Bahattin ALBAYRAK / BOZDOĞAN (Aydın), (DHA)- AYDIN\'ın Bozdoğan ilçesinde, Ali İhsan Kırat (54), evinde çıkan yangında hayatını kaybetti.

Çarşı Mahallesi\'nde oturan evli ve 3 çocuk babası Ali İhsan Kırat\'ın evinde, bugün saat 01.45\'te, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbarla olay yerine giderek çalışma yapan itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Evde yapılan kontrolde ev sahibi Ali İhsan Kırat\'ın yanmış cesedi bulundu. Kırat\'ın evde yalnız olduğu, ailesinin İzmir\'de bulunduğu öğrenildi. Bozdoğan Cumhuriyet Savcısı\'nın olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Kırat\'ın cesedi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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