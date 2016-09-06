Ailesi, engelli genci iple su borusuna bağladı!

Ülkelerindeki iç savaştan kaçarak Şanlıurfa’ya yerleşen Suriyeli ailenin zihinsel engelli ferdi 30 yaşındaki Adnan Fayad, çevresine zarar vermemesi ve kaçmaması için evin içinde merdiven demiri, dışarıda ise su borusuna bağlandı.

Doğan Haber Ajansı’ndan Ali Leylak ve Ömer Şulul’un haberine göre, Suriye’deki iç savaştan dolayı yaşadıkları Deyrizor kentinden 3 yıl önce Şanlıurfa’ya gelen Fayad ailesi, Tılfındır Mahallesi’nde Suriyeli bir aileyle kiraladıkları tek katlı evde oturmaya başladı.

Ailenin zihinsel engelli ferdi Adnan Fayad, çevresindekilere zarar vermemesi için evin avlusundaki merdivenin demir korkuluklarına iple bağlanıyor.

Akşam saatlerinde sokağa çıkarılan engelli genç, burada da kaçmaması için evin kapısının yanındaki demir su borusuna iple bağlanıyor.

Boruya iple bağlanan Fayad’ı gören bazı kişiler duruma tepki gösteriyor. Engelli gencin yakınları tepki gösterenlere, Adnan Fayad’ın çevresine zarar verip, kaçmaya çalıştığını anlatmaya çalışıyor.