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'Ailesi CHP'li olduğu için' intihara kalkışan adama CHP Genel Başkan Yardımcısı'nın kızından cevap geldi

"Ben seni, bitmez çileni, daimi ruh halini anlıyorum abi"

19 Temmuz 2018 20:05

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan'ın kızı Nazlıcan Özkan, Adana Seyhan'da "Ailem hep CHP'li, artık burama kadar geldi" diyerek intihara kalkışan' Ramazan B.'ye yanıt verdi. Özkan, Twitter hesabından T24'ün paylaştığı haberi alıntılayarak "Ben seni, bitmez çileni, daimi ruh halini anlıyorum abi. Geçmiş olsun" mesajını yazdı.

Alkollü olduğu iddia edilen Ramazan B. (50), ailesiyle siyasi konular nedeniyle anlaşamadığını söyleyerek köprünün korkuluklarına çıkmıştı.

Vatandaşların ihbarıyla olay yerine güvenlik, sağlık, CANKUR ekipleri ve dalgıç polisler yönlendirilirken; polisin ikna çabalarına karşılık vermeyen Ramazan B., bir süre sonra ekiplerin müdahalesiyle korkuluklardan alınarak sağlık ekiplerine teslim edilmişti. Ramazan B., kontrol için hastaneye götürülmüştü.

 

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