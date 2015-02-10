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Dünya

Ailesi, ABD'li rehine Kayla Mueller'ın öldüğünü doğruladı

IŞİD'in Ürdün bombardımanında öldüğünü açıkladığı Mueller'ın ailesinden yapılan açıklamada 'Kayla hayatını özgürlük, adalet ve barış ihtiyacı içinde olanlara yardım etmeye adadı' denildi

10 Şubat 2015 21:10

IŞİD’in, 6 Şubat’ta gerçekleşen Ürdün bombardımanında hayatını kaybettiğini iddia ettiği ABD’li yardım görevlisi Kayla Mueller’ın ölümünü ailesi tarafından doğruladı.

NBC News’ta yer alan habere göre, 26 yaşındaki kızlarının ölüm haberini aldıklarını belirten Mueller’ın ailesi, “Kayla Jean Mueller’ın ölümünün doğrulandığı bilgisini edindiğimizi paylaşmaktan üzüntü duyuyoruz. Kayla merhametli ve fedakar bir yardım görevlisiydi. Hayatını özgürlük, adalet ve barış ihtiyacı içinde olanlara yardım etmeye adadı” ifadelerini kullandı.

Yapılan açıklamada Mueller’ın nerede ve nasıl öldüğüne dair herhangi bir bilgi verilmedi. Mueller 2013’ün Ağustos ayında, Suriye ’de IŞİD tarafından esir alınmıştı. Örgütün Mueller’ın öldüğünü açıklamasının ardından, annesi haberlere inanmadığını açıklamış, Beyaz Saray ise kanıt olmadığını ifade etmişti.

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