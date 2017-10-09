"Ailem AKP'li" demişti; 'FETÖ'den tutuklanan savcı, tahliye edildi

15 Temmuz darbe girişimi sonrası 'FETÖ'den tutuklanan savcı Yusuf Toltar, ifadesinde “Beni Dilovası Belediye Başkanı amcama ve Kocaeli Milletvekili dayıma sorun” dedi. Gülen cemaatinin yurtlarında kaldığını da itiraf eden Toltar, tahliye edildi.

Sözcü'den Asuman Aranca'nın haberine göre Yusuf Toltar ifadesinde, “Nasıl bir insan olduğumu belediye başkanı olan amcama ve milletvekili olan dayıma sorabilirsiniz” dedi. Şubat ayında tahliye edilen Toltar'ın Mardin Başsavcılığı'nda verdiği, bir başka dava dosyasına da giren ifadesinde şunları kaydetti:

Üniversite döneminde bu yapıya müzahir bir yurtta yaklaşık 3 yıl kaldım. Fakat istenmeyen insan olduğum için bu yurttan kendi isteğimle ayrıldım. Mezun olduktan sonra İstanbul'da avukatlık stajı yaparken mecburiyetten, daha doğrusu maddi durumumun iyi olmamasından dolayı Eyüp'te ismini hatırlamadığım bir yurtta 2 ay kaldım. Yine kışın ortasında kapı dışı bıraktılar.

Ailem AKP'li





Eşim benim haberim olmadan davet üzerine sohbet toplantısına gitmiş. Kürt asıllı olmam nedeniyle eşimden benden ayrılmasını istemişler. Eşim de toplantıyı terk etmiş. Ailem Dilovası bölgesinde AKP teşkilatını kuran ailelerden bir tanesidir. Amcam yıllardır bu parti adı altında belediye başkanlığı yapmaktadır. Dayım halen Kocaeli Milletvekilidir. İsmi Cemil Yaman'dır.

Babam bildim bileli Milli Görüşçüdür. FETÖ'nün karşısında biriyim. Nasıl bir insan olduğumu amcama ve dayıma, Burdur Milletvekili Reşat Petek ile Antalya Başsavcısı Ramazan Solmaz'a sorabilirsiniz.”

İfadesinin ardından Ağustos 2016'da tutuklanan Toltar, Şubat 2017'de tahliye edildi. Toltar'ın tahliyesinden önce Ahmet Toltar ile Cemil Yaman'ın dönemin Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ı ziyaret ettiği ileri sürüldü. Toltar da bu ziyaretten yaklaşık 2 hafta sonra tahliye edildi.