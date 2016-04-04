Ailelerinin yanına dönmek istemeyen iki kız arkadaş devlet korumasına alındı

Isparta’nın Yalvaç İlçesi’nde evden kaçan ortaokul öğrencisi iki kız, 2 gün sonra caminin odunluğunda saklanırken bulundu. Ailelerinin yanına dönmek istemeyen kızlar, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından korumaya alındı.

Doğan Haber Ajansı’nın haberine göre, Yalvaç’ta geçen cuma sabahı okula gitmek üzere evden çıkan ortaokul öğrencisi 14 yaşındaki N.N.E. ile aynı yaştaki S.Ü., bir daha geri dönmedi. İhbar üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler kayıp kızları bulmak için çalışma başlattı. Aramaların ikinci gününde kayıp kızlar, mahalledeki caminin odunluğunda saklanırken bulundu. Polis merkezine götürülen kızlar ailelerinin yanına dönmek istemeyince, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından korumaya alındı.

“Yurda yerleştirilmek istiyorum”

Polisteki ifadesinde anne ve babasının kendisine kötü davrandığını, bu nedenle daha önce de evden bir kez kaçtığını anlatan N.N.E., "Cuma sabah okula gittim. Moralimin bozuk olduğunu gören arkadaşım S.Ü ile sıkıntılarımı paylaştım. O da aynı durumdaydı ve beraber karar verip okuldan sonra eve dönmedik. Yanımızda 4- 5 lira vardı. O nedenle ilçe dışına çıkamadık. Leblebiciler Mahallesi’ndeki caminin arka kısmında bulunan demir kapının kilitsiz olduğunu görünce gece oraya sığındık. Gündüzleri yanımızdaki para ile bisküvi ve çiğ köfte gibi ucuz yiyeceklerle karnımızı doyurduk. Aileme geri dönmek istemiyorum yurda yerleşmek istiyorum" diye konuştu.

“Annem beni sevmiyor”

S.Ü. ise "Annem ve babam yasal olarak boşandıkları için ayrı yaşıyor. Ben 3 kardeşimle beraber annemin yanında kalıyorum. Annem bana hiç ilgi göstermediği için evden kaçtım. Ben de ailemin yanına dönmek istemiyorum" diye ifade verdi.