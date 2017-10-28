Ailelerin kavgasında 1 kişi yaralandı

Nabi YAZICI/KÖRFEZ (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ\'nin Körfez İlçesi\'nde, 5 aile arasında çıkan kavgada 1 kişi başına aldığı darbe ile yaralandı.

Gece saatlerinde, Körfez Kuzey Mahallesi Sakarya Caddesi Pamuk Sokak\'ta yaşayan 5 ailenin bireyleri arasında bilinmeyen nedenle kavga çıktı. Olay yerine gelen polis ekipleri, kavga eden kişileri yatıştırmaya çalıştı. Emniyet yetkililerin yaptığı görüşmelerin ardından taraflar sakinleştirildi. Kavga sırasında başına aldığı darbe ile yaralanan 57 yaşındaki Mehmet Çalışır 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

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