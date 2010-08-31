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AİLELER KAVGASINDA 11 YARALI, 24 GÖZALTI DİYARBAKIR (A.A)

31 Ağustos 2010 15:52

-AİLELER KAVGASINDA 11 YARALI, 24 GÖZALTI DİYARBAKIR (A.A) - 31.08.2010 - Diyarbakır'da 3 aile arasında çıkan kavgada 2'si ağır 11 kişi yaralandı. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Kayapınar İlçesi Taban köyünde yaklaşık bir hafta önce, Öcal, Yiğiter ve Mete ailesinin çocukları arasında kavga çıktığı ve daha sonra olaya aile büyüklerinin de karıştığı belirtildi. Çıkan taşlı, sopalı ve silahlı kavgada, 11 kişinin yaralandığı ve yaralıların çeşitli hastanelerde tedavi altına alındığı kaydedilen açıklamada, 2 kişinin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. Açıklamada, olayla ilgili 24 kişinin gözaltına alındığı ve olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

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