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Dünya

Aileler karantinada oyunlara yöneldi; Lego satışları patladı

02 Eylül 2020 13:14

Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını ile eve kapanan aileler nedeniyle oyuncak firması Lego'nun satışları patladı.

The Guardian'da yer alan habere göre, Lego'nun toplam satışları 2020'nin ilk yarısında yüzde 14 arttı ve en büyük piyasalarının olduğu ABD, Batı Avrupa, Asya Pasifik ve Çin'de yüzde 10'dan fazla arttı. 

Barbie'nin üreticisi Mattel ve Transformers'ın sahibi Hasbro'nun önünde dünyanın en büyük oyuncak şirketi olan Lego, doğrudan müşteri satışlarına odaklandı. Pandemi döneminde Lego'nun sitesine girenlerin sayısı iki katına çıktı. 

 
Lego CEO'su Niels Christiansen, şirketin pandemi döneminde online satışlardan kâr sağladığını söyledi ve karantinada birlikte oyun oynamanın aileleri yakınlaştırdığını savundu. 

 

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