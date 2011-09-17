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Aileler DNA testinin sonuçlarını bekliyor KAYSERİ (A.A)

17 Eylül 2011 20:22

-Aileler DNA testinin sonuçlarını bekliyor KAYSERİ (A.A) - 17.09.2011 - Van'dan İstanbul'a giderken Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesi yakınlarında yanan cezaevi nakil aracında hayatını kaybeden 5 mahkumun yakınları, cenazeleri almak için DNA testinin sonuçlarını bekliyor.  Cenazeleri almak için Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna gelen aileler, olayın şokunu yaşadıklarını ifade etti. Yanarak ölen mahkumlardan Abdulsetter Ölmez'in abisi İsmet Ölmez, yanan araçtaki askerlerin kurtulurken, tutuklu ve hükümlülerin kurtarılamamasına anlam veremediklerini söyledi.  İsmet Evin'in akrabası Seyfettin Tekin ise ''Çok üzülüyoruz ve bu işin peşini bırakmayacağız. Adalet Bakanlığının bu olaya el atması gerekiyor'' diye konuştu. Akif Karabalı'nın yakını Zihni Sayan da olayın çözümlenmesi gerektiğini söyledi.  Öte yandan mahkumlardan Akif Karabalı'nın Muş'un Hasköy ilçesinde yaşayan eşinin 20 gün sonra doğum yapacağı öğrenildi.

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