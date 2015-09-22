"Aileler damat adaylarını araştırmak için dedektif tutuyor"

Özel Dedektifler Derneği Genel Başkanı İsmail Yetimoğlu, çocuklarını evlendirmeden önce dünürleri ile ilgili bilgi almak isteyen ebeveynlerin kendilerine müracaat ettiğini söyledi. Yetimoğlu, “Kız babası komşuya ya da muhtara soramıyor. Aileler karşı tarafın geçmişini ve durumunu bilemiyor. Bu durumlardan kaygı duyanlar bize geliyor” dedi.

Bu tür araştırmaları sadece ailelere yapıyoruz diyen Yetimoğlu, “Sevgilimden veya nişanlımdan şüpheleniyorum" şikâyetiyle gelenlere, "Biz size bu konuda yardımcı olamayız" cevabını verdiklerini söyledi.

Daha çok ailevi olaylarla ilgili başvurular geliyor

İsmail Yetimoğlu, yaptığı açıklamada, özel dedektifliğin, bilinenin bilinmeyen yüzünü somut kanıtlarla ortaya çıkarma işi olduğunu ve yaklaşık 13 yıldır dedektiflik hizmeti verdiğini belirtti. Çalışırken kişi hak ve özgürlüklerine müdahale etmediklerini, araştırmalarda, kamuya açık yerlerde ve açık bilgi kaynaklarından elde edilen bilgileri kullandıklarını belirten Yetimoğlu, "Bize daha çok ailevi olaylarla ilgili başvuru geliyor. Tabii ticari faaliyetler ile sahtecilik, dolandırıcılık gibi konularda da hizmet veriyoruz" dedi. Yetimoğlu, evlilik öncesi araştırmaların da diğer çalışma alanları olduğunu aktardı.

"Sevgilimden veya nişanlımdan şüpheleniyorum" şikâyetiyle gelenlere, "Biz size bu konuda yardımcı olamayız" cevabını verdiklerini dile getiren Yetimoğlu, şunları anlattı:

"Bu alanda sadece ebeveynlere hizmet veriyoruz. Ailelerin evlatlarını evlendirirken bilgi alacağı kimse kalmadı. Evlilik öncesi araştırmalar da yapıyoruz. Kız babası komşuya ya da muhtara soramıyor. Aileler karşı tarafın geçmişini ve durumunu bilemiyor. Bu durumlardan kaygı duyanlar bize geliyor. Biz de onu aile yapısıyla ilgili varsa geçmişe dönük şüpheler ya da genel araştırmaları yapıyoruz. Dolayısıyla bu tür araştırmaları sadece ailelere yapıyoruz."

Yetimoğlu, aile birliğinin bozulmadığı ve yargıya intikal etmemiş durumlara asla müdahil olmadıklarını ifade etti.