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Aileler arasında kalaşnikofla çatışma: 2 ölü, 10 yaralı

Polis, aileler arasında devam gerginlikten dolayı bölgede geniş güvenlik önlemi aldı

29 Ekim 2017 20:10

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, 2 aile arasında kavga çıktı. Aileler sokak ortasında kalaşnikofla çatıştı. Çatışma sonucunda 2 kişi yaşamını yitirdi, 2'si ağır 10 kişi yaralandı. Aileler arasındaki gerginliğin devam etmesi üzerine polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı.

Alınan bilgiye göre, aralarında husumet bulunan 2 aile, Muammer Aksoy Mahallesi'ndeki evlerinin önünde tartışmaya başladı. Tartışma bir süre sonra büyüyerek uzun namlulu silahların da kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralanan Mehmet Yazıcı'nın (32) hayatını kaybettiğini belirledi.

İki aileden yaralanan 3'ü ağır 11 kişi ise Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Ömer Kaygusuz müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olay yerinde 2 kalaşnikof marka uzun namlulu silah, bir pompalı tüfek ve 2 tabanca ele geçirildi. Öte yandan, aileler arasındaki gerginliğin devam etmesi üzerine polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı. 

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