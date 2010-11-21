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AİLELER ARASI KAVGADA 20 KİŞİ YARALANDI ŞANLIURFA (A.A)

21 Kasım 2010 22:21

-AİLELER ARASI KAVGADA 20 KİŞİ YARALANDI ŞANLIURFA (A.A) - 21.11.2010 - Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, iki aile arasında çıkan kavgada ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Sarayaltı Mahallesi'nde Selami A. ile Paşa B. arasında bir arsa nedeniyle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga eden iki kişinin yakınlarının da karışmasıyla büyüyen ve taş, sopa ile bıçakların kullanıldığı kavgada 20 kişi yaralandı. Yaralılar, Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan 1 kişi ise Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Güvenlik güçleri, kavgaya karışan ailelerin yaşadığı bölgede geniş güvenlik önlemi aldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

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