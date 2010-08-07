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AİLELER ARASI ANLAŞMAZLIK: 2 ÖLÜ SARIKAMIŞ (A.A)

07 Ağustos 2010 17:18

-AİLELER ARASI ANLAŞMAZLIK: 2 ÖLÜ SARIKAMIŞ (A.A) - 07.08.2010 - Kars'ın Sarıkamış ilçesinde jandarmanın da aralarında bulunduğu gruba ateş açıldı. Olayda 2 kişi öldü, 2'si jandarma 3 kişi yaralandı. Sarıkamış'a bağlı Yayıklı köyünde Koç ve Dağaşan aileleri arasındaki alacak meselesinden kaynaklanan anlaşmazlığı gerekçe gösteren Hakan Koç, İlçe Jandarma Komutanlığına giderek, Dağaşan ailesi tarafından tehdit edildiğini ve köye gidemediğini söyledi. Bunun üzerine jandarma ekipleri, Hakan Koç ve beraberindekilere eşlik ederek, Yayıklı köyüne götürdü. Ancak köy girişinde, Dağaşan ailesi tarafından tüfeklerle ateş açıldı. Karşı tarafında silahla karşılık verdikleri olayda, Hakan Koç (36) ile Özdemir Dağaşan (43) olay yerinde ölürken, arada kalan jandarma eri ve bir jandarma uzman çavuş hafif, Turgut Dağaşan ise ağır yaralandı. Ağır yaralı Turgut Dağaşan Kars Devlet Hastanesinde yapılan müdahalenin ardından Erzurum'a sevk edilirken, hafif yaralı askerler Sarıkamış Asker Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

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