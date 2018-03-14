AİLELER ADLİ TIP KURUMU'NA GELDİ

Haber-Kamera: Gülseli KENARLI- Murat SOLAK-Güven USTA / İstanbul DHA

İran\'da düşen uçakta hayatını kaybedenlerin cenazeleri Adli Tıp Kurumu\'na getirildi. Cenazelerin ardından aileler de Adli Tıp Kurumu\'na geldi. Bazı aileler özel araçlarıyla Adli Tıp Kurumu\'na girerken, bazıları da yürüyerek içeri girdi.

Görüntü Dökümü:

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-Ailelerin araçlarından görüntüler

-Ailelerden görüntüler

-Detaylar

14.03.2018 - 13.24 - Haber Kodu : 180314113

14.03.2018 - 13.30 - Haber Kodu : 180314116