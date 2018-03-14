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AİLELER ADLİ TIP KURUMU'NA GELDİ

Haber-Kamera: Gülseli KENARLI- Murat SOLAK-Güven USTA / İstanbul DHA  İran'da düşen uçakta hayatını kaybedenlerin cenazeleri Adli Tıp Kurumu'na getirildi

14 Mart 2018 16:31

Haber-Kamera: Gülseli KENARLI- Murat SOLAK-Güven USTA / İstanbul DHA 
İran\'da düşen uçakta hayatını kaybedenlerin cenazeleri Adli Tıp Kurumu\'na getirildi. Cenazelerin ardından aileler de Adli Tıp Kurumu\'na geldi. Bazı aileler özel araçlarıyla Adli Tıp Kurumu\'na girerken, bazıları da yürüyerek içeri girdi.

Görüntü Dökümü:
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-Ailelerin araçlarından görüntüler
-Ailelerden görüntüler
-Detaylar

14.03.2018 - 13.24 - Haber Kodu : 180314113
14.03.2018 - 13.30 - Haber Kodu : 180314116

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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