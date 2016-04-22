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Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüğü'nde görevli sosyolog, mülteci kadına tacizden yargılanıyor

İftiraya uğradığını söyleyen İ.A., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı

22 Nisan 2016 16:01

Eskişehir'de Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'nde görevli sosyolog 35 yaşındaki İ.A., denetim için evine gittiği Iraklı mülteci 36 yaşındaki R.S.A. adlı kadına fiziksel tacizde bulunduğu suçlamasıyla hakim karşısına çıktı. Suçlamalar için 'iftira' savunması yapan İ.A., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Eskişehir 9'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşma, 9 Mayıs tarihine ertelendi.

Doğan Haber Ajansı'nda (DHA) yer alan habere göre, Eskişehir'in Yeni Bağlar mahallesinde biri 3, diğeri 8 yaşında olan 2 çocuğuyla birlikte oturan Irak uyruklu R.S.A., polis merkezine başvurarak evine denetim amacıyla gelen Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'nde görevli sosyolog İ.A.'nın kendisine fiziksel tacizde bulunduğunu öne sürdü. R.S.A. tercüman aracılığıyla verdiği ifadesinde geçen 25 Ocak'ta yaşandığını öne sürdüğü suçlama ile ilgili şu iddialarda bulundu: 

"İki çocuğumla evde oturduğum sırada kapı çalındı. Kapıyı açtığımda Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'nde görevli olduğunu söyleyen bir şahıs vardı. Ben kendisini daha önceden tanıdığım için içeriye davet ettim. Rutin işlemleri yapacağını düşündüm. Bana eşimle ilgili sorular sormaya başladı, eşimden ne zaman ayrıldığımı, tek başına nasıl yaşadığımı, ev kirasının ne kadar olduğunu sordu. Daha sonra odalara bakmak istedi. Ben evin bir odasında dolap kapağını açtığım esnada birden kendisini arkamda hissettim. Bu arada elleriyle taciz etti."

R.S.A., taciz olayının aynı gün iki kez tekrarlandığını ve görevlinin daha sonra tekrar geleceğini söyleyince tedirgin olduğu için şikayette bulunduğunu anlattı. 

 

"İftira attılar"

 

Şikayet üzerine gözaltına alınan İ.A. çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Suçlamaları kabul etmeyen İ.A. ifadesinde "Ben kadının eşinin o evde yaşayıp bunlara maddi destek sağladığından şüphelenmiştim. Bu konuda sorular sordum, olumsuz cevapladılar. Ancak böyle bir konuda araştırma yapabileceğimi kestirmiş olmalılar ki kadın bu görevden alınmam maksadı ile bu iftirayı atmıştır. Ben kesinlikle kadının iddia etiği gibi bacaklarını okşamak, ellerini tutma gibi eylemlerde bulunmadım" dedi. 

Sosyolog İ.A. hakkında 'Basit cinsel saldırı' suçundan Eskişehir 9'uncu Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın ilk duruşması bugün yapıldı. Tercüman olmayınca R.S.A. ifade veremedi. Tutuksuz sanık İ.A. da önümüzdeki duruşmada ifade vereceğini söyledi. Duruşma 9 Mayıs tarihine ertelendi.

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