Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın aylık temizlik ve güvenlik masrafı 520 Bin TL

Ankara Sögütözü’nde bulunan ‘Via Twins’ isimli 33 katlı bir kuleye taşınan ve ödediği kirayla tartışmalara neden olan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı binasının aylık temizlik ve güvenlik giderinin 520 bin liraya ulaştığı ortaya çıktı.

Aylık kirası 850 bin lira olan kulenin temizliği ve güvenliği taşeron firmalar aracılığıyla sağlanıyor. Binanın gelecek yıl boşaltılacağı açıklanmasına rağmen son yapılan temizlik ve güvenlik ihalelerinin 29-33 aylık olması da dikkat çekiyor. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, şu anki hizmet binasında kiracı olarak bulunuyor.

Hacer Boyacıoğlu'nun Hürriyet'te yer alan haberine göre, sık sık tartışma konusu olan binanın kirası, kasım ayında yapılan TBMM’deki bütçe görüşmeleri sırasında da gündeme geldi. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İslam, milletvekillerinin soruları üzerine, “Kendimize ait bir binamız olsun biz de istiyoruz. Bunun için girişimlerimizi tamamladık. Proje aşamasındayız. 2016 yılının başında, ortalarında en azından kendi binamıza geçebileceğimizi ümit ediyoruz. Söğütözü’ndeki binanın kirası ise aylık 765 bin 143 lira” yanıtını verdi.

Binanın sahibi Bayraktar İnşaatın patronu Mehmet Bayraktar ise 2015 yılı itibariyle bakanlıktan vergisi dahil ayda 850 bin lira kira bedeli aldıklarını açıkladı.

Ancak 37 bin metrekarelik binanın gideri kirayla sınırlı kalmıyor. Aile Bakanlığı, açtığı ihaleler ile binanın temizlik hizmetlerini çeşitli firmalara yaptırıyor. Bu kapsamda bin metrekarelik arşiv de dahil olmak üzere hizmet binasının 130 kişiyle temizlenmesini içeren ihalelerden biri 6 Mart’ta pazarlık usulüyle yapıldı. 17 Mart’ta da ihale sonuçlandı. 60 günlüğüne temizlik personeli hizmet alımını içeren ihalede aylık rakam 371 bin, toplam rakam 742.2 bin lira oldu.

Bakanlık binasının 130 kişi ile 2 ay 16 gün süreyle temizlenmesini içeren bir diğer ihale de mayıs ayında sonuçlandı. Bu ihalenin toplam rakamı da 933 bin lira oldu. Bakanlık son olarak 29 ay süreyle “130 kişiyle binanın temizliğinin yapılması” için mayıs sonunda bir ihale de açtı. Henüz sonuçlanmayan ihale, temizlik malzemelerini içermiyor. Bu ihaleyle alınacak personelin 34’ünün de bakanlık katında hizmet vermesi öngörülüyor.

Güvenliğe 150 bin TL

Bakanlık hizmet binasının bir diğer rutin harcaması da güvenlik personeli hizmet alımı. Bina 52 kişilik bir ekip tarafından korunuyor. Bunun için 01 Ocak -31 Mart tarihleri arasını kapsayan bir ihaleyi, 436 bin liralık teklifi veren veren firma kazandı. Bu tarihten sonra 1 Nisan 2015-31 Aralık 2017 dönemi için de 52 kişilik güvenlik personeli ihalesi yapıldı. Aynı firmanın kazandığı ihalede toplam rakam 4 milyon 941 bin 21 lira oldu. Bu rakam aylara bölündüğünde ise aylık ortalama güvenlik harcaması 150 bin TL düzeyine ulaşıyor.