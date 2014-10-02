Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nda yeni atama

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Ayşenur İslam’ın bakan yardımcılığı görevine, yine kendisi gibi Sakaryalı olan AKP MKYK üyesi Çiğdem Erdoğan Atabek getirildi.

Çiğdem Erdoğan Atabek, Aile ve Sosyal Politikalar Bakan Yardımcılığı görevi atama kararının Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından onaylandığını belirterek, görevine Resmi Gazete’de yayınlanmasından sonra başlayacağını söyledi.

DHA'da yer alan habere göre, Çiğdem Atabek’in Aile Bakan Yardımcılığı görevine atanmasına ilişkin kararnameyi, Cumhurbaşkanı’ın ABD dönüşü onayladı. Erdoğan’ın onaylamasıyla Aile ve Sosyal Politikalar Bakan Yardımcısı olan Atabek’in göreve başlaması için kararnamesinin Resmi Gazete’de yayınlanması bekleniyor. Aile ve Sosyal politikalar Bakan Yardımcısı Çiğdem Atabek, bakan yardımcılığı göreviyle ilgili olarak ”Göreve başlamak için kararnamenin yayınlanmasını bekliyorum" dedi.

Çiğdem Atabek kimdir?

AKP MKYK üyesi Çiğdem Atabek 13 Mayıs 1981 İstanbul doğumlu. Ortaöğrenimini İstanbul Kadir Has Anadolu Lisesi’nde tamamladı. Yüksek Öğrenimini Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen- Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü’nde yaptı. Üniversitedeki öğrenim hayatı süresince, çeşitli öğrenci topluluklarında gerek kuruculuk gerekse yöneticilik yaparak, sosyal sorumluluk projelerine katıldı. Ayrıca Yalova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Hizmet alanında Yüksek Lisans eğitimine devam ediyor. Danışmanlık hizmeti veren özel bir kurumda yöneticilik yapmaktadır. Adapazarı İlçe Kadın Kolları Kurucu Başkanlığını 2 yıl yürüttükten sonra, 13.01.2010 tarihinde AK Parti Sakarya İl Kadın Kolları Başkanı seçildi. 30.09.2012 tarihinde AK Parti 4’üncü Olağan Kongresinde Çiğdem Erdoğan Atabek MKYK üyeliğine seçildi. Çiğdem Atabek evli ve bir çocuk annesi.