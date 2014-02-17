Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Kabataş Davası'na müdahil olacak

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının, Kabataş'ta bir kadına saldırı yapıldığı iddiasıyla ilgili açılacak davaya müdahil olacağı bildirildi.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Zehra Develioğlu'nun Gezi Parkı olayları sırasında İstanbul Kabataş'ta bebeğiyle saldırıya uğradığı iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulunduğu belirtildi.

Kadın ve çocukların her türlü şiddete karşı korunmasının Bakanlığın görevlerinden olduğu vurgulanan açıklamada, Bakanlık adına söz konusu soruşturmaya ilişkin açılacak davaya müdahil olarak katılınacağı bildirildi.