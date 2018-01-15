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Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı : İki engelli vatandaşımıza Bakanlığımızın uzman personelleri tarafından psikososyal destek sağlanacak

ANKARA, (DHA) - AİLE ve Sosyal Politikalar Bakanlığı dün bazı basın yayın organlarında yer alan ’Bursa’da engelli kadına büyük ayıp' ve 'Adana’da 4 kişi engelli gence tekme ve yumruklarla saldırdı' haberlerine ilişkin açıklama yaptı

15 Ocak 2018 18:19

ANKARA, (DHA) - AİLE ve Sosyal Politikalar Bakanlığı dün bazı basın yayın organlarında yer alan ’Bursa’da engelli kadına büyük ayıp\' ve \'Adana’da 4 kişi engelli gence tekme ve yumruklarla saldırdı\' haberlerine ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, \"Bu çirkin olaylara maruz kalan iki engelli vatandaşımıza Bakanlığımızın uzman personelleri tarafından psikososyal destek sağlanacaktır.\" denildi. 
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından yapılan açıklama şöyle;  \"Olayın basına yansımasının hemen ardından Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Dr. Fatma Betül Sayan’ın talimatıyla her iki olay içinde soruşturma başlatılmıştır. Adana’da şiddete maruz kalan engelli vatandaşımızın tedavi süreci yakından takip edilmektedir. Bursa’da gerçekleşen olayda ise engelli vatandaşı araca almayan özel halk otobüsüne Bakanlığımızca da idari para cezası kesilmiştir. Bu çirkin olaylara maruz kalan iki engelli vatandaşımıza Bakanlığımızın uzman personelleri tarafından psikososyal destek sağlanacaktır. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı olarak engelli vatandaşlarımıza yönelik bu kabul edilemez davranışları sergileyenlerin en ağır cezaları almaları için her iki olayında yakından takipçisi olacağız.\" 

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