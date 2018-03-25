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Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, bira içirilen çocuğu ailesinden aldı

Bakanlık tarafından baba ile ilgili de soruşturma başlatıldı

25 Mart 2018 21:43

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Aydın’da ailesinin bira içerken fotoğrafını çekip sosyal medyadan paylaştığı 3 yaşındaki çocuğu devlet korumasına aldı. Ayrıca baba ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Aydın’da yaşayan Ali K. ve Hatice K. çifti 3 yaşındaki oğllarının bira şişeleri ile çekilen fotoğrafları sosyal medyada “Oğlumuzla içelim dedik” dedik mesajıyla paylaştı. Fotoğraflar sosyal medyada tartışma konusu olurken Aile ve Sosyal Politikalar Aydın İl Müdürlüğü, soruşturma başlattı.

Çocuk devlet korumasına alınırken; konuyla ilgili yazılı açıklama yapan Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, şu ifadelere yer verdi:

“Bazı yayın organları ile sosyal medya üzerinde gündem olan ‘3 yaşındaki çocuğa içki içirdiler’ başlıklı haber ve habere konu paylaşımlara ilişkin olarak aşağıdaki açıklamanın yapılması uygun görülmüştür.

Geleceğimiz olan çocuklarımızı her türlü ihmal ve istismardan korumak, sağlıklı gelişimlerini desteklemek ve geleceğe güvenle hazırlanmalarını sağlamak, hepimizin önceliği ve ortak hedefidir. Sosyal medyada yer alan ve izahı mümkün olmayan paylaşımın ardından, Bakanlığımız ekipleri derhal harekete geçmiş ve emniyet güçlerimiz ile yapılan ortak çalışma neticesinde ailenin kimlik ve adres bilgileri tespit edilerek aileye ulaşılmıştır. Bakanlığımız uzman personeli tarafından ailenin evinde gerçekleştirilen incelemenin ardından çocuğumuz devlet korumasına alınmıştır. Bakanlığımızca çocuğumuza her türlü destek sağlanmaktadır. Baba ile ilgili olarak gerekli adli süreç işletilmektedir. Ayrıca, aile ile ilgili de Bakanlığımız uzmanları tarafından yapılan sosyal inceleme neticesine göre gerek duyulan sosyal çalışma yürütülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

Aydın’da geçen 14 Haziran’da inşaat işçisi A.B. de 3 yaşlarındaki çocuğuna sigara ve içki içirirken çektiği fotoğrafları ‘Ağaç yaşken eğilir, canım pandam’ ve ‘şerefe’ notlarıyla Facebook sayfasından paylaşmıştı. Tepkiler üzerine A.B. fotoğrafı kaldırırken, Aile ve Sosyal Politikalar Aydın İl Müdürlüğü yetkilileri A.B. hakkında soruşturma başlatmıştı.

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