Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya: "Güçlü kadın, güçlü aile, güçlü toplum ve güçlü Türkiye"

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: \"Kadına şiddet vatana ihanettir\"

Serhan TÜRK / İSTANBUL, (DHA)

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ve Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray - Aytemiz Alanyaspor mücadelesinin ardındna basın mensuplarının karşısına çıktı.

25 Kasım Kadına Şiddetle Mücadele Uluslararası Günü nedeniyle bu maçta olduğunu hatırlatan Bakan Sayan Kaya, \"Biz de kadına karşı şiddetle mücadeleye farkındalık oluşturmak adına bugün 81 ilde çalışmalar yaptı. Biz \'Kadına şiddet, insanlığa ihanettir\' anlayışıyla kadınlarımızı güçlendirici politikalar yapıyoruz. Bu maçta bize destek olan Galatasaray ve Alanyaspor başkanlarına, futbolcularına teşekkür etmek istiyorum. Onlar da turuncu ile donattılar. Bizim pankartlarımızı çıkarttılar. Bize destek oldular. Kadınlarımızı her alanda güçlendirmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Biz istiyoruz ki Türkiye\'nin kadınları güçlü olsun. Güçlü kadınlar, Türkiye\'nin güçlenmesine katkı sağlayacak. Güçlü kadın, güçlü aile, güçlü toplum ve güçlü Türkiye hedefi ile kadınlarımızı güçlendirmeye devam edeceğiz. Biz kadına şiddetin sebebi ne olursa olsun karşıyız. Sporun birleştirici gücü var. Barışı aynı zamanda simgeliyor\" ifadelerini kullandı.

Karşılaşmanın çok heyecanlı olduğunu belirten Bakan Sayan Kaya, \"Bu üçüncü maçım. Galatasaray stadında ilk kez maç izliyorum. Çok güzel oynadı futbolcularımız. Alanyaspor\'un kalecisi de gayet başarılıydı. Tebrik ediyorum herkesi\" dedi.

GALATASARAY BAŞKANI DURSUN ÖZBEK: \"KADINA ŞİDDET VATANA İHANETTİR\"

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya\'nın çok önemli bir görev için Türk Telekom Stadyumu\'nda bulunduğunu belirten Başkan Dursun Özbek ise şunları söyledi:

\"Bakanımız, kadına karşı şiddeti protesto etmek ve bütün Türk milletine farkındalık yaratmak için buradaydı. Kadınlarımız; anamız, eşimiz, bacımız. Onlara şiddet uygulanabilir mi? Galatasaray Başkanı olarak, Galatasaraylılar adına kadına şiddetin vatana ihanet ve aileye ihanet olarak nitelendirilmesini istiyorum. Bakanıma da teşekkür ediyorum. Farkındalık için bizi seçti. Şiddet inşallah son bulur.\"

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