Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan, cinsel istismara uğrayıp taşa 'lütfen yardım edin' yazan çocukla ilgili açıklama

Antalya’nın Kepez ilçesinde bir taşın üzerine, “Yaşım 12, tecavüz ediliyorum, lütfen yardım edin” notunu bırakan çocuğun bulunmasının ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bir açıklama yaparak, çocuğa ve ailesine psikososyal destek verileceğini duyurdu. Davaya müdahil olan bakanlık, aileye ekonomik destek de verileceğini belirtti.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi:

“Taşa not bırakan çocuk bulundu, başlığı ile medyada çıkan haberle ilgili olarak aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği duyulmuştur. Bakanlığımız uzman ekipleri çocuğumuzun yaşadığı ikamet adresine giderek sosyal inceleme yapmıştır. Çocuğumuzun yaşadığı fiziksel ve ruhsal travmayı atlatabilmesi için kendisi ve ailesine psikososyal destek sağlanmaya başlanmıştır. Ailemiz ayrıca Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) hizmetinden yararlandırılacaktır. Fail, emniyet güçleri tarafından gözaltına alınmış ve soruşturma devam etmektedir. Bakanlık olarak davaya müdahale talebinde bulunduk. Bu süreçte çocuğumuzun ihtiyaç duyduğu her türlü desteği vererek ailemizin yanında olacağız”