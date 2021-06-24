Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık'tan kadına yönelik şiddet açıklaması: 4.Ulusal Eylem Planımızı hazırlıyoruz

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele IV. Ulusal Eylem Planımız ile kadınların huzuru ve güvenliği için çalışmaya, şiddetle mücadelede kararlı adımlarla ilerlemeye devam edeceğiz" açıklamasını yaptı.



Yanık, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada "Kadına yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla sivil toplum, akademi ve tüm kamu kurumları topyekûn bir seferberlik ruhuyla çalışıyoruz. 2007'den itibaren Eylem Planlarımız ile somut hedefler koyduk, süreç içerisinde bu hedeflere ulaştık ve yenilerini belirledik. 2021-2025 yıllarını kapsayan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele IV. Ulusal Eylem Planımız ile kadınların huzuru ve güvenliği için çalışmaya, şiddetle mücadelede kararlı adımlarla ilerlemeye devam edeceğiz" ifadelerini kaydetti.