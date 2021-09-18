Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'tan Prof. Dr. Celal Şengör'e tepki: Kadına yönelik şiddet ve tacizin tek çeşidi yok

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bir öğrencisiyle anısını anlatırken, "Eteğini kaldırdım, kıçına bir tokat attım" diyen Prof. Dr. Celal Şengör’e tepki gösterdi. “Kadına yönelik şiddet ve tacizin tek çeşidi yok. Failin olayı gülerek anlatması da tacizin ağırlığını hafifletmiyor” diyen Bakan Yanık, “Unvanların arkasına saklanarak meşruiyet sağlama arayışı yakışıksız” ifadesini kullandı.

Şengör'ün bir öğrencisiyle anısını anlatırken kullandığı, "Eteğini kaldırdım, kıçına bir tokat attım" ifadesine öğrenciler ve kadın örgütleri tepki göstermişti. Şengör'ün cinsel taciz nedeniyle görevden alınmasını istenmişti. Şengör'ün "terbiye etmek" iddiasıyla yaptığı olayla ilgili kadın dernekleri "Kadınları şiddet ve tacizle terbiye ettiğini zanneden zihniyete hiçbir yerde geçit verilmemelidir" tepkisini göstermişti.

Bakan Yanık, kişisel sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Prof. Şengör’ü eleştirdi. Bakan Yanık şöyle yazdı:

“Kadına yönelik şiddet ve tacizin tek çeşidi yok. Failin olayı gülerek anlatması da tacizin ağırlığını hafifletmiyor. Unvanların arkasına saklanarak meşruiyet sağlama arayışı ise yakışıksız. Öğrenci üzerindeki tahakkümü de ayrıca konuşuruz. Bu zihniyetle mücadeleye devam edeceğiz.”

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