Akbank, Sabancı Üniversitesi Yönetici Geliştirme Birimi EDU, Deloitte ve TAİDER Aile İşletmeleri Derneği işbirliğiyle hazırlanan “Aile Şirketleri için Sürdürülebilir Başarının Anahtarları” araştırmasına göre, aile şirketlerinin çöküşünde yüzde 80 ile ailevi konularda alınan kararlar etkili oluyor. Şirketlerden yalnızca yüzde 20’si ticari konular nedeniyle çöküyor.

Araştırmaya katılan aile şirketlerinin tamamına yakını çoğu zaman aile yemeklerinde veya toplantılarında aslında ‘aile konseyi’ toplantıları yapıyor. Şirketler, aile konseyi mekanizmasının aktif olarak kullanılmasının hedeflere ulaşmayı hızlandıracağına inandıklarını belirtiyor. Aile konseyi için genelde yaş sınırlaması getiriliyor, yaş sınırı kriterini sağlayan aile mensupları şirkette çalışma veya pay sahibi olmasına bakılmaksızın konsey toplantılarına katılabiliyor. Araştırmaya katılan aile şirketlerinin hiçbirinin bir halefiyet planı bulunmuyor. Ancak aksiyon planlarında öncelikli sırada yer alıyor.

Yüzde 30’u ikinci kuşağa

Akbank KOBİ Bankacılığı’ndan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Bülent Oğuz, Türkiye’de aile şirketlerinin girişimcilik habitatında çok önemli olduğuna işaret ederek, “Geleneksel yapımız, aile şirketlerinin kurulup gelişmesine çok uygun koşullar oluşturuyor. Ancak, yalnızca Türkiye’de değil, dünyada genel olarak aile şirketlerinin çok uzun ömürlü olmadıkları da bir gerçek” dedi. Oğuz, “TÜİK ve İstanbul Ticaret Odası verilerine göre, şirketlerin yüzde 95’i aile şirketi. Aile şirketlerinin ortalama ömrü 25 yıl. Bu aile şirketlerinin ise sadece yüzde 30’u ikinci kuşağa, yüzde 12’si üçüncü kuşağa geçebiliyor. Dördüncü kuşağa geçebilenlerin oranı yüzde 3’te kalıyor” diye konuştu