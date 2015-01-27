Aile paketinde bebeklere nakit destek

Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun açıkladığı, “aile paketi” çerçevesinde hazırlanan ve doğum yapanlara yarı zamanlı çalışma imkanı getiren yasa tasarısı TBMM’ye sunuldu. Tasarıya göre; Türk vatandaşı olan her anne veya babaya birinci çocuk için 300, ikinci çocuk için 400, üçüncü ve daha sonraki çocuklar için ise 600 lira doğum yardımı yapılacak. Tasarıda öne çıkan düzenlemeler şöyle:

Annelik izni değişti

Milliyet'te yer alan habere göre, yeni pakette yer alan detaylar şöyle:

- Doğum sebebiyle ücretsiz izinde geçen süreler, kademe ilerlemesi ve derece intibakında gözönünde tutulacak.

- Doğumda veya doğum sonrasında annenin ölümü halinde, izin süreleri babaya kullandırılacak. 3 yaşını doldurmamış çocuğu evlat edinen eşlerden birine veya evlat edinene sekiz hafta izin kullandırılacak.

Yarı zamanlı çalışma izni

- Doğum sonrası analık izni süresi sonunda memur veya işçi anneler, çocuğun hayatta olması kaydıyla birinci doğumda 2 ay, ikinci doğumda 4 ay, sonraki doğumlarda ise 6 ay süreyle günlük çalışma süresinin yarısı kadar çalışabilecek. Çoğul doğumlarda bu sürelere birer ay ilave edilecek, çocuğun engelli doğması halinde her durumda bu süre 12 ay olarak uygulanacak. Çocuğun yüzde 70 oranında engelli olması halinde ebeveynlerden birine bir yıl içinde 10 gün izin hakkı gelecek.

- Yarı zamanlı çalışma izni, üç yaşını doldurmamış çocuğu evlat edinme halinde eşlerden birine veya evlat edinene verilecek. Çocuğun teslim edildiği tarihten itibaren 2 ay süreyle izin verilecek.

24 aya kadar ücretsiz izin

- 3 yaşını doldurmamış bir çocuğu eşiyle veya münferit evlat edinen annelere, çocuğun fiilen teslim edildiği tarihten itibaren istekleri üzerine 24 aya kadar aylıksız izin verilecek.

Kısmi çalışma düzeni

- Çocuğu okul çağına gelene kadar ebeveynlere, normal çalışma süresinin yarısı kadar çalışma imkanı getirilecek. Kısmi çalışma düzenlemesine göre; evlat edinenler de yararlanacak.

- Yarım çalışma ödeneği ve prim giderleri, İşsizlik Fonu’ndan karşılanacak.

- Ödenecek ücret, günlük asgari ücretin (40.05 TL) brüt tutarının yüzde sekseni kadar olacak.

- Annenin doğum sonrası yarım çalışma ücretinden yararlanabilmesi için doğum tarihinden önceki üç yılda en az 600 gün işsizlik sigortası primi bildirilmiş olması, haftalık çalışma süresinin yarısı kadar fiilen çalışması ve doğum sonrası iznin bittiği tarihten itibaren 30 gün içinde doğum sonrası yarım çalışma belgesi ile başvuruda bulunulması gerekecek.

Uzun süreli izne çıkanların yerine işçi kiralanacak!

2009’da dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün “işçi emeğinin istismar edileceği, insan onuruna yakışmayan durumların doğacağı” gerekçesiyle kısmen veto ettiği bir düzenleme de hükümet tasarısı olarak dün TBMM Başkanlığı’na sunuldu.

Tasarıya göre; özel isdihdam bürolarına (ÖİB) işçi kiralama yetkisi verilecek. İşverenler, işçilerinin uzun süreli izin almaları halinde ÖİB’ler üzerinden kiralık geçici işçi çalıştırabilecek.

Hükümetin bu dönem yasalaştırmayı hedeflediği tasarıya göre; ÖİB’lerin tanımı değiştirilecek. Faaliyetlere geçici iş ilişkisi kurma yetkisi eklenecek.

ÖİB’ler, iş arayanların elverişli oldukları işlere yerleştirilmesine ve çeşitli işler için uygun işçiler bulunmasına aracılık yapmak ve geçici iş ilişkisi kurma faaliyeti yürütmek üzere Türkiye İş Kurumu’nca izin verilenler tarafından kurulacak.

3’ten sonra 600’er lira...

- Kendisi ve eşin kamuda çalışan kadının doğum yapması halinde halen 192 lira yardım yapılıyor. Bu para da babanın hesabına yatırılıyor. Yeni düzenleme ile doğum yardımı artık annenin hesabına yatırılacak. Bundan sonra memurlar için söz konusu olan uygulama genişleyecek.

- Türk vatandaşı olan her anne veya babaya birinci çocuk için 300, ikinci çocuk için 400, üçüncü ve daha sonraki çocuklar için ise 600 lira doğum yardımı yapılacak. Bu yardım Türk vatandaşı olan anne veya babaya, her ikisi de Türk vatandaşı ise anneye yapılacak. Doğum yardımı ödenmesinde Kimlik Paylaşımı Sistemi’nde yer alan nüfus kayıtlar esas alınacak.

- Doğum yardımı, hiçbir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ödenecek ve haczedilemeyecek.

- Gerçek dışı beyanla doğum yardımından yararlananlardan tutar faiziyle geri alınacak.

Kreşlere de vergi teşviki

- Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın açılış izni ile faaliyet gösteren özel kreş ve gündüz bakımevleri; faaliyete geçtiği vergilendirme döneminden itibaren beş vergilendirme dönemi itibarıyla elde ettikleri kazançları gelir vergisinden istisna tutulacak. Vergi teşvikiyle çalışan kadınların çok daha iyi şartlarda çocuklarını bırakabilecekleri ortamlar oluşturulacak, belediyelere kreş ve gündüz bakımevi kurma yükümlülüğü getirilecek.