-Aile kavgasında kan aktı ERZURUM (A.A) - 16.08.2011 - Erzurum'un İspir ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi silahla vurularak öldürüldü, 1 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, İspir ilçesine bağlı İyidere köyünde iki aile arasında yaşanan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonrasında Z.C, silahla M.Y, F.Y ve H.Y'ye ateş etti. Olayda M.Y ve F.Y olay yerinde öldü. Yaralanan H.Y. ise İspir Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından Erzurum'a sevk edildi. Saldırıyı yapan Z.C'nin gözaltına alındığı ve olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.