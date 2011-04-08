-AİLE KATLİAMINA MÜEBBET HAPİS İSTEMİ ADANA (A.A) - 08.04.2011 - Adana'da, eniştesi, iki kız kardeşi ve annesini öldürdüğü iddia edilen sanık ile olaya azmettirdikleri öne sürülen 4 yakını hakkında, ayrı ayrı 3'ü ağırlaştırılmış 4 müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Ulubatlı Hasan Mahallesi 3005. Sokak'taki bir evde, 16 Mart'ta eniştesi Ferdi Taşkıran (30) ve kız kardeşleri Fatma Taşkıran (22), Hülya Kılıç (15) ve annesi Behiye Kesik'i (46) tabancayla öldürdüğü iddiasıyla aranırken, avukatı aracılığıyla teslim olan Halil Kılıç (24) ile olaya azmettirdikleri öne sürülen Halil Kılıç'ın amcaları Mehmet Kılıç (36), Halil Kılıç (54), İsmail Kılıç (44) ve akrabası Muhittin Ağaç (56) hakkında, Cumhuriyet Savcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında iddianame hazırlandı. Adana 3. Ağır ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, sanık Halil Kılıç hakkında ''kasten öldürme ve 3 yakın akrabayı öldürme'' suçlarından, olaya azmettirdikleri öne sürülen diğer sanıklar hakkında da aynı suçlamayla ayrı ayrı 3'ü ağırlaştırılmış 4 müebbet hapis cezası istendi. Azmettirici suçlamasıyla tutuklu bulunduğu cezaevinde kalp rahatsızlığı geçiren ve kaldırıldığı hastanede ölen sanık Halil Kılıç'ın babası Ramazan Kılıç'la ilgili kovuşturmaya yer olmadığına ilişkin karar verilen iddianamede, şu ifadelere yer verildi: ''Öldürülen Ferdi Taşkıran, sanık Halil Kılıç'ın kız kardeşi Fatma Taşkıran ile evlenerek İstanbul'a yerleşti. Olay tarihinden 5-6 ay kadar önce Halil Kılıç'ın annesi Behiye Kesik ve kız kardeşi Hülya Kılıç, Fatma Taşkıran'ın hamileliği nedeniyle yardımcı olmak amacıyla İstanbul'a gitti. Hülya Kılıç ablasının yanında kaldığı sırada eniştesi Ferdi Taşkıran ile aralarında duygusal yakınlaşma oldu. Fatma Taşkıran doğumdan sonra, evlerine dönen annesi ve kız kardeşinin yanında kalmak üzere Adana'daki baba evine geldi. Ferdi Taşkıran da bir süre sonra karısının yanına geldi. Ferdi Taşkıran, kayınpederinin evinde kaldığı sırada baldızı Hülya Kılıç ile birlikte evden ayrılıp tekrar dönmedi. Bu olay üzerine İsmail Kılıç, Halil Kılıç, Mehmet Kılıç ve Muhiddin Ağaç, Ferdi Taşkıran ile Hülya Kılıç'ı aramak üzere İstanbul'a gitti. İsmail Kılıç, Halil Kılıç, Mehmet Kılıç ve Muhiddin Ağaç İstanbul'dan Adana'ya geldikleri sırada, Ferdi Taşkıran ve Hülya Kılıç da aile büyükleriyle konuşmak üzere konuşmak üzere eve döndü. Ferdi Taşkıran, Fatma Taşkıran, Hülya Kılıç ve Behiye Kesik'in öldürülmesi olayından sonra Halil Kılıç'ın ortadan kaybolması üzerine Ramazan Kılıç, İsmail Kılıç, Halil Kılıç, Mehmet Kılıç ve Muhiddin Ağaç, azmettirici oldukları düşüncesiyle gözaltına alındı ve tutuklandı. Sanıklar suçlamaları kabul etmedi. Babası, amcaları ve bir yakınının tutuklanmaları üzerine de sanık Halil Kılıç suç aleti tabancayla teslim olup susma hakkını kullandı. Ramazan Kılıç, bir süre sonra tutuklu bulunduğu cezaevinde rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede öldü. Sanıklar İsmail Kılıç, Halil Kılıç, Mehmet Kılıç ve Muhiddin Ağaç'ın, belli bir işi olmayan, geçimini ailesinin sayesinde sağlayan, olayda kullanılan silahı tek başına edinmesi ve söz konusu eylemi tek başına gerçekleştirmesi hayatın olağan akışına uygun olmayan sanık Halil Kılıç'ı öldürme eylemine azmettirdiklerini, tanık beyanı da açıkça göstermektedir.''