Aile inanmıyor, otopsi intihar diyor

Bağırıp kafasına sıktı

30 dakika kalp masajı

Otopsi: Kesin intihar

EGM’den uğurlandı

O kahramanımızdı

Yasak: Ben yoktum

İşletmeci: Çok içmedi

Tesellisi olmayan acı

Şahin’le sık konuştuğu iddia edildi

Çok rahatsızdı

Özel Harekát’a bıyık kestirtti

Ergenekon operasyonunda tutuklanan Özel Harekát Dairesi eski Başkan Vekili İbrahim Şahin’le telefon görüşmeleri yaptığı iddiası medyaya yansıyan Özel Harekát Daire Başkanı Behçet Oktay, önceki gece intihar etti. İddiaya göre, "Yeter artık, üzerime çok geliyorlar" diyen Oktay’a Türk Silahlı Kuvvetleri, Üstün Cesaret ve Feragat Madalyası vermişti.Behçet Oktay, önceki gece DSP Milletvekili ve eski Başbakan Bülent Ecevit’in doktoru Mücahit Pehlivan, emekli Emniyet Müdürü Mehmet Yasak ve bir işadamıyla birlikte Çankaya’da Balık Pişirme Evi’nde akşam yemeği için buluştu. Gecenin ilerleyen saatlerine kadar süren yemekte, Oktay, isminin Ergenekon soruşturmasına karıştırılmak istenmesinden duyduğu rahatsızlığı anlattı. Morali bozuk olan Oktay, saat 00.30 sıralarında restorandan ayrıldı.Yemekten sonra sevgilisi olduğu iddia edilen ve üç gündür haber alamadığı Nesri K.’nın Dikmen’deki evine gitti. Uzun süre kapıyı çalan Oktay, arabasına binerken Nesrin K.’nın erkek kardeşi Halil K. ile karşılaştı. Halil K.’yı aracına bindiren Oktay, saat 02.30 sıralarında Keklikpınarı 50. Sokakta aracı kara saplanınca Halil K. ile aracı kardan kurtarmaya çalıştı. Halil K.’nın ifadesine göre o sırada Oktay tabancasını belinden düşürdü. Sinirlenerek, "Her aksilik de beni buluyor. Yeter artık üzerime çok geliyorlar" diye bağıran Oktay başına bir el ateş etti. Oktay, kanlar içinde yere yığılırken, Halil K., polis 155’i arayarak yardım istedi.Oktay, ambulansla Gazi Üniversitesi Acil Servisi’ne kaldırıldı. Tüm yaşam fonksiyonları sona eren Oktay’ı solunum cihazına bağlayan ve yarım saat kadar kalp masajı yapan doktorların çabası sonuç vermedi. Oktay, saat 03.40 sıralarında öldü. Ankara Emniyet Müdürü Ercüment Yılmaz, devre arkadaşı Oktay’ın sağlık durumunu öğrenmek üzere hastaneye geldi. Polisler yaptıkları araştırmada araç dışında intihar silahı Smith Wesson marka tabanca ve aracın içinde de 1 adet daha Beratta marka tabanca buldular. Tabancalar balistik incelemeye alındı.Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Peyami Cinas, Oktay hastaneye getirildiğinde ağır yaralı olduğunu belirterek, "Sağ kulağı üzerinde kurşun yarası var" dedi. Bazı internet sitelerinde ise Oktay’ın solak olduğu, ancak kurşunun sağ taraftan girdiği ve ölümünün şüpheli bulunduğu iddiaları yer aldı. Oktay’ın amcasının oğlu Atilla Oktay da, intihar ettiğine inanmadıklarını söyledi. Özel Harekat’tan Oktay’a yakın bir emniyet yetkilisi, bütün delillerin toplandığını ve Oktay’ın ölümü ile ilgili herhangi bir şüpheli durum olmadığını söyledi. Yetkili, otopside ölümün bitişik atıştan kaynaklandığı ve el svabı incelemesinin de intiharı kesinleştirdiğini belirterek, "Kurşun, soldan girmiş, ufak bir delik var. Sağdan çıkarken de büyük delik açılmış. Başhekim bunu söylüyor. Sol elinde de barut izi tespit edildi" dedi.Keçiören Adli Tıp Kurumu’nda otopsisi tamamlanan Oktay’ın Türk bayrağına sarılı cenazesi, dün öğle saatlerinde Emniyet Genel Müdürlüğü’nün Dikmen’deki binasına getirildi. Buradaki törene İçişleri Bakanı Beşir Atalay, Emniyet Genel Müdürü Oğuz Kağan Köksal, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Atilla Işık ve çok sayıda rütbeli subayla birlikte Özel Harekát personeli ve eski bakanlar ile üst düzey emniyet yetkilileri katıldı. Oktay’ın cenazesi, uçakla Malatya’ya oradan da karayoluyla Hekimhan İlçesi’ne götürüldü. Doğum günü olan 25 Şubat’ta intihar eden Oktay’ın cenazesi bugün kaldırılacak.Özel hayatında da sorunlar yaşadığı öğrenilen ve eşinden 4 yıldır ayrı yaşayan Oktay’ın intihar ettiği gece kendisinin yerine Haberleşma Daire Başkanlığı’ndan bir ismin atandığı, bu duruma çok üzüldüğü öne sürüldü. Ancak bu iddiayı İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürü Oğuz Kağan Köksal yalanladı. Köksal, "Teşkilatımızda 29 daire başkanı var, görevden alınacak birisi olsaydı Behçet Oktay en sonuncu kişi olurdu. O kahramanımızdı" dedi.İntiharı sırasında Oktay’ın yanında olduğu öne sürülen emekli Emniyet Müdürü Mehmet Yasak, "Gece birlikteydik. Saat yarımda ben arkadaşımla ayrıldım. Behçet intihar ettiği zaman yanında ben yoktum. Yemekteki sohbetimizde Ergenekon konusu da açıldı. Kendisiyle ilgili haberlerin yanlış yorumlandığını, bir sorun olmadığını anlattı. Bir yiğit arkadaşımı kaybettiğim için çok üzgünüm" dedi.Oktay’ın intihar öncesinde yemek yediği restoranın işletmecisi Gürbüz Dağlı, şunları söyledi: "Saat 20.00’de geldi ve arkadaşlarıyla saat 24.00’e kadar kaldı. Sohbet ettiğimiz, devamlı bir müşterimizdi. Sıkıntılı, kederli görünmüyordu. 6 kişi herhalde içtiyse birer duble rakı içmiştir. Çok içen bir insan da değildi zaten. Gayet hoş sohbet, mütevazı bir insandı."Behçet Oktay’ın ailesi cenaze töreninde perişandı. Törene katılan İçişleri Bakanı Beşir Atalay aileye başsağlığı diledi. Oktay’ın oğlu Mehmet Toğan Oktay’ın büyük acısı gözlerinden okunuyordu. Oktay’ın kızı Gökçen ise törende sürekli ağladı. Babasının arkadaşları da bir yandan gözyaşı dökerken, diğer yandan küçük kızı teselli etmeye çalıştılar. 4 yıldır ayrı olduğu belirtilen eşi Şengül Hanım da cenazede taziyeleri kabul edip, çocuklarının yanında yer aldı.Ergenekon soruşturması kapsamında tutuklanan İbrahim Şahin’le halef-selef olan Oktay’ın birbirleriyle sık sık telefonla görüştükleri ileri sürülmüştü. Şahin’in oluşturduğu suikast timinde görev yapmakla suçlanan Elazığ Emniyeti Özel Harekát Şube Müdürü Ayhan Atabek ile Antalya Özel Harekát Grup Amiri Servet Kaynak, ifadelerinde Behçet Oktay’dan gelen talimat üzerine resmi bir görev üstlendiğini düşünerek, Şahin’e özel ilgi gösterdiklerini anlatmışlardı.Oktay’ın Malatya’nın Hekimhan İlçesi’ndeki baba evine de ateş düştü. Oğlunun ölüm haberini alan 78 yaşındaki baba Muhammet Oktay fenalaşınca hastaneye kaldırıldı. Behçet Oktay’ın 77 yaşındaki annesi Münüre Oktay’ın 6 ay önce vefat ettiği öğrenildi.Oktay, Ergenekon’da11. dalganın ardından Hürriyet muhabiri Soner Gürel’i arayarak, şunları söylemişti: "Tutuklanan özel timcilerinin ifadesinde Şahin’le ilgilenilmesi için benim talimat verdiğimi söylüyorlar. Bu kadar üzerime gelinmesini anlamıyorum. Benim Şahin’le hiçbir işim olmaz. Yalan yanlış haberler sızdırılıyor" demişti.İbrahim Şahin’den sonra 1997 ’de Özel Harekát Daire Başkanlığı’na getirilen Behçet Oktay, o dönemde Özel Harekátçıların bıyık bırakmasını yasaklamıştı. Ayrıca personelin silah ve teçhizatlarının üzerine üç hilal amblemlerinin yapıştırılmasına da son vermiş, bu tip alışkanlıklara devam edenleri uzaklaştırmıştı.