Aile içi şiddete karşı sarı imza

Kadına yönelik şiddete karşı acil yardım hattı numaralarının yer aldığı etiketlerin Türkiye çapında onbinlerce taksiye yapıştırılması için protokol dün imzalandı. Bu numaradan tamamı ücretsiz ‘acil yardım’ istenebilecek.

Hürriyet'ten Meltem Özgenç'in haberine göre, Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu (TKDF) ile Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF), ‘Aile İçi Şiddet Acil Yardım Hattı’ numalarının yer aldığı etiketlerin Türkiye genelinde taksilerin sağ arka camına yapıştırılmasıyla ilgili protokolü dün imzaladı. İstismar ya da şiddete uğrayan kadınların, etiketteki telefon numaralarını arayarak hiçbir ücret ödemeksizin polis, avukat ya da psikolog desteği alabilmesini sağlayan bu hizmete, Hürriyet gazetesinin 6 Ocak 2017 tarihli sayfalarında, Ankara’da bir halk otobüsündeki tecavüz skandalını ortaya çıkarması vesile oldu. Bu haberin çıkmasıyla düğmeye basan TKDF ile TŞOF, ‘Aile İçi Şiddet Acil Yardım Hattı’ etiketleri hazırlatıp 81 ilde 75 bin taksiye takılmak üzere anlaştı. Etiketlerin basımını Hürriyet gazetesi üstlendi.

Protokol imza töreninde konuşan TKDF Başkanı Canan Güllü, insanların çok kullandığı taksi sisteminden, aile içi şiddet konusunda bilinç oluşturmak amacıyla da yararlanmak istediklerini belirterek şunları söyledi:

“Can havliyle nereye gideceklerini bilmeyen şiddet mağdurlarının, istismara uğrayan çocukların hayatlarını kurtarmak adına taksilerde acil yardım hattı etiketleri olmasını istedik. Bu etiketleri görerek, yardım için aranacak numaraları bilmelerini istedik. Cep telefonları yoksa bile taksi şoföründen rica ederek bizleri arayabilirler. Bu sistemin kişilerin hayatını kurtaracağına inanıyoruz. Şoför arkadaşlarımızla, şiddet gören kadın ya da istismara uğrayan çocuklarla ilgili işbirliği yapacağız. Önemli olan önleyebilmek. Önleyebilirsek sorunlar ortadan kalkacak. Bu konuda bilgilenmek isteyenler, hukuki destek bekleyenler 0212 656 96 96 ve 0549 656 96 96 numaraları arayabilirler. Taksiler ilk adım. Daha sonra halk otobüsleri ve dolmuşlar gelecek.”

Buton da kullanılacak

TŞOF Başkanı Fevzi Apaydın da imza töreninde özetle şöyle konuştu:

“TKDF, umudu tükenen, şiddet gören kişilerin nasıl kurtulabileceklerini, acil olarak nerelere başvurabileceklerini bilmeleri için bizden destek istedi. Taksilerimiz günün 24 saati, tüm il ve ilçelerimizde çalışıyor. Şiddete uğrayan kadın kendini sokağa attığında ilk taksiye biniyor. Taksilerimiz acil yardım aracı gibi hareket edecek ve sağ arka camlarında bu telefon numaraları olacak. Taksilerde gasp ve cinayetleri önlemek için buton çalışmamız vardı. Bunu aile içi şiddet konusunda da kullanabileceğiz. Butonların ucunda emniyet olacak.”