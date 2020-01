Aile içi şiddete karşı eğitim veren imam eşine şiddet uyguladı!

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı ile İçişleri Bakanlığı’nın aile içi şiddetin önlenmesi için ortak yürüttüğü eğitim-bilgilendirme çalışmalarında görev alan imam M.Y., eşine şiddet uyguladığı ortaya çıktı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Eskişehir Sivrihisar’da bir camide imam olan M.Y.’nin eşi M.Y., Ankara 3’üncü Aile Mahkemesi’nde boşanma davası açtı. M.Y., eşinin kendisine fiziki şiddet uyguladığını belirterek, “Evlendiğimiz günden itibaren bana fiziki şiddet uyguluyor. Tekme, tokat, yumrukla sürekli dövüyor. Birçok kez ayrılarak babamın evine döndüm. Ancak, ‘sabret düzelir’, ‘el âlem ne der’ denilerek sürekli evime geri gönderildim. Artık takatim kalmadı, boşanmak istiyorum” dedi.



Aile Mahkemesi, 5 Mayıs’ta çifti tek celsede boşadı. İmam M.Y. ise mahkemede eşiyle anlaşamadıklarını, görücü usülü ile evlendiklerini, boşanmanın her ikisi açısından da faydalı olacağını söyledi. Çiftin 2 yaşındaki erkek çocuklarının velayeti anneye verildi.