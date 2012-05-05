Türkiye'nin aile içi şiddet haritasında hangi il birinci?

Valilikler, TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu bünyesindeki ''kadına ve aile bireylerine yönelik şiddete'' ilişkin alt komisyona, 2008-2011 yıllarına ait polis merkezlerine ve jandarma karakol komutanlıklarına, aile içi şiddet olayları kapsamında yapılan başvurulara ilişkin bilgileri gönderdi.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, alt komisyon raporunda yer alan bilgilere göre, en çok aile içi şiddetin yaşandığı il Bilecik (binde 33). Bilecik'i Elazığ (binde 32), Isparta (binde 28), Karaman (binde 20), Kayseri (binde 20), Denizli (binde 20), Bartın (binde 20) izliyor.

Türkiye'de, 13 milyon 624 bin nüfusuyla en çok insanın yaşadığı İstanbul, aile içi şiddette 10 bin 207 rakamıyla 65. sırada. Ankara (4.938) 46. İzmir (5.907) ise 17. sırada yer alıyor.

Batman en az aile içi şiddet olayının yaşandığı il. İlde 2011'de binde 0.1 oranında aile içi şiddet meydana geldi. Batman'dan sonra en az şiddet, sırasıyla Hakkari (binde 2), Şırnak (binde 3), Van (binde 3), Bitlis (binde 3), Bingöl (binde 4), Mardin (binde 5), Trabzon'da (binde 5) meydana geldi.

İller ve oranları

Yapılan başvurulara göre, aile içi şiddetin yaşandığı diğer iller ve oranları ise şöyle:

Bilecik (binde 33), Elazığ (binde 32), Isparta (binde 28), Karaman (binde 20), Kayseri (binde 20), Denizli (binde 20), Bartın (binde 20), Yalova ( binde 19), Ardahan (binde 17), Bolu (binde 17), Manisa (binde 16), Amasya (binde 16), Tekirdağ (binde 15), Antalya (binde 15), Burdur (binde 15), Malatya (binde 15), İzmir (binde 15), Edirne( binde 15), Karabük (binde 14), Uşak (binde 13), Eskişehir (binde 14), Muğla (binde 13), Düzce (binde 13), Balıkesir (binde 13), Kütahya (binde 13), Afyonkarahisar (binde 13), İçel (binde 13), Erzincan (binde 12), Tunceli (binde 12), Nevşehir (binde 12), Samsun (binde 12), Aksaray (binde 12), Iğdır (binde 12), Bursa (binde 12), Zonguldak (binde 12), Kırşehir (binde 12), Konya (binde 12), Çanakkale (binde 12), Rize (binde 11), Osmaniye (binde 11), Aydın (binde 11), Kırıkkale (binde 11), Siirt (binde 11), Kastamonu (binde 11), Sakarya (binde 10), Ankara (binde 10), Giresun (binde 10), Gaziantep (binde 10), Çankırı (binde 10), Kars (binde 10), Adana (binde 10), Niğde (binde 9), Kilis (binde 9), Erzurum (binde 9), Hatay (binde 9), Kocaeli (binde 9), Gümüşhane (binde 9), Çorum (binde 9), Sinop (binde 8), Bayburt (binde 8), Artvin (binde 8), Diyarbakır (binde 8), Tokat (binde 7), Yozgat (binde 7), İstanbul ( binde 7), Kahramanmaraş (binde 7), Ordu (binde 6), Şanlıurfa (binde 6), Adıyaman (binde 6), Ağrı (binde 6), Kırklareli (binde 6), Muş (binde 5), Sivas (binde 5), Trabzon (binde 5), Mardin (binde 5), Bingöl (binde 4), Bitlis (binde 3), Van (binde 3), Şırnak (binde 3), Hakkari (binde 2), Batman (binde 0,1).

Şiddetin arttığı ve düştüğü iller

Geçen yıl, 2008'e göre aile içi şiddet olayı 5 kat artışla en çok Trabzon ve Ağrı'da arttı. Trabzon'da 87'den 439'a, Ağrı'da ise 70'den 339'a yükseldi.

Erzurum, İzmir, Kastamonu, Kırşehir, Van ve Batman'daki aile içi şiddet olayı ise düştü. En yüksek düşüş Batman'da yaşandı. Bu ilde 2008'de 163 şiddet olayı gerçekleşirken, geçen yıl bu rakam 51'e indi.

Raporda, bu veriler toplanırken, ''aile içi; töre ve namus saiki ile adam öldürme, kasten yaralama, cinsel taciz ve saldırı, aile fertlerine kötü muamele, çocuğun cinsel istismarı, eziyet, fuhşa teşvik, aracılık veya zorlamak, kişi hürriyetinden yoksun kılma, reşit olmayanla cinsel ilişki, birden çok evlilik, hileli evlenme, dinsel tören'' suçlarıyla ilgili olarak, kolluk kuvvetlerine yapılan başvurular ile resen gerçekleştirilen müdahalelerin dikkate alındığı belirtildi. Çeşitli toplumsal, geleneksel ve kişisel sebeplerle yetkili mercilere bildirilmeyen olayların çalışmaya dahil edilmediği kaydedildi.