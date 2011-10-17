Aile hekimliğine 3 lira reçete ücreti geliyor

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Acillere gereksiz başvuru yapıldığını, toplam hastane başvurularının yüzde 30’una yakınının acil başvurusu haline geldiğini ifade eden Recep Akdağ, şunları söyledi: “Bunun iki sebebi var. Acilde para almıyoruz. İkincisi mesai sonrasında gidilebiliyor. Ekonomi yönetimimizle bunu konuştuk, acile gittiğinizde eğer hiçbir işlem, bir müdahale gerekmemişse, gözlem altına alınmamışsanız, yatmamışsanız, sadece reçete yazılıp gönderildiyseniz, 5 TL olan ve 6 TL’ye çıkarmayı planladığımız katkı payını yine alacağız. Bunun en önemli sebebi, acildeki yükü azaltmamız lazım.”