Aile hekimlerinin yüzde 46'lık zam isyanı

Özel kira sözleşmelerine Tüketici Fiyat Endeksi esas alınarak zam yapma şartı getiren yasa önceki gece, TBMM’de kabul edildi. Ancak kamuya ait binalarda kiracı olarak hizmet veren aile hekimleri, yasanın ardından yapılan yüzde 46’lık kira zammına tepki gösterdi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, aile hekimleriyle yapılan kira sözleşmelerinde yer alan Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkındaki Yönetmelik temel alınarak ‘O yılın eylül ayı ÜFE değerinin, bir önceki yılın eylül ayı ÜFE değerine göre artışı oranında artış yapılır’ maddesi nedeniyle kira sözleşmelerine yüzde 46 zam yapıldı.

İstanbul Aile Hekimliği Derneği (İSTAHED) Başkanı Dr. Kutbettin Demir, daha önce yapılan zamların yüzde 20'leri aşmadığını belirterek "Ortada büyük bir haksızlık var. Bu zammın yeniden değerlendirilmesi gerekiyor. Unutulmamalı ki biz kamu hizmeti veriyoruz” dedi.

İSTAHED Genel Sekreteri Dr. Senem Özşehir ise tıbbi donanım masraflarının 3-4 kat artığını belirterek bu kira zammına dayanmalarının mümkün olmadığını söyledi.

-----------------------------------------------------------------

Hürriyet gazetesinde "Aile hekimlerinin % 46’lık zam isyanı" başlığıyla yayımlanan haberin tamamına buradan ulaşabilirsiniz.