Aile hekimlerine de randevu sistemi geliyor

Sağlık Bakanlığı, aile hekimleri için de "randevu sistemi" başlatacak.



Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanı Mustafa Aksoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vatandaşların aile hekimlerinden daha iyi hizmet alabilmesi ve muayene sırası beklememeleri için "randevu sistemi"ne geçileceğini söyledi.

Sistemi ile vatandaşın çok daha kaliteli sağlık hizmeti alacağını ifade eden Aksoy, şunları söyledi:

"Aile hekimlerini hasta yoğunlukları sabahtan öğleye kadar olmakta. Yoğunluk nedeniyle hekimlerin bu saatlerde hastalara ayırdıkları zaman kısıtlı oluyor. Halbuki öğleden sonra ise hasta sayısı çok daha az oluyor. Bunun önüne geçmek için randevulu sisteme geçiyoruz."

Aile hekimliği için randevu sistemini şimdilik zorunlu tutmayacaklarını kaydeden Aksoy, "Sistemin uygulamasına talep eden aile hekimlerimizle başlayacağız ve zaman içinde özendireceğiz. Daha sonra yaygınlaştıracağız" diye konuştu.