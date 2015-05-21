Aile hekimlerinden 3 günlük iş bırakma!

Aile Sağlığı Merkezi (ASM) çalışanları, 8 saatlik cumartesi nöbetilerine karşı 3 günlük iş bırakma eylemi dün başladı. Bakanlığın 1 Ocak 2015 tarihinden beri devreye koyduğu uygulama ile ilgili, aile hekimleri ve ASM çalışanları çeşitli eylemler yapıyordu.

ASM çalışanları, yeni ödeme yönetmeliğinde cezaları 4 kat arttırarak Sağlık Bakanlığı tarafından işten çıkarılabilir. Beşiktaş Meydanı'nda dün gerçekleşen eyleme Türk Tabipler Birliği, Sağlık Emekçileri Sendikası da destek verdi.

DHA'da yer alan habere göre, davullu-zurnalı eylem yapan doktor, hemşire ve sağlık çalışanlarından oluşan grup, "İş güvencemiz, insani çalışma süreleri ve koşullarımız için iş bırakıyoruz" ifadelerini kullandı. Grup üyeleri, taleplerinin yerine getirilmesi için gökyüzüne balon uçurdu.

Meydanda toplanan "Birinci Basamak Sağlık Çalışanları Sendikası" üyesi sağlıkçılar, "Cumartesi günleri ne ASM'leri ne de TSM'leri açmayacağız", “Halkın sağlığını canla başla koruyacağız" yazılı dövizler taşıdı.

'Tek derdimiz nöbet değil'

Basın açıklaması yapan Birinci Basamak Sağlık Çalışanları Sendikası Başkanı Dr. İlknur Çabuk “Tıbbiyeli Hikmetler'in evlatları olarak bizler, 2015 yılında ülkemizin sağlığına ve sağlık çalışanlarına sahip çıkmak için bir mücadele başlattık. Aile sağlığı merkezlerimiz bugün insanlık dışı çalışma koşulları ve angaryalarla zulüm altındadır. Bizlerin tek derdi nöbet değildir. İş güvencemiz elimizden alınmış, keyfi uygulamalarla sağlık çalışanları işsiz bırakılmaya çalışılmış, emeklilik hakkımız ve yıpranma payımız verilmemiştir. 27 Nisan'da Sağlık Bakanlığı önünde deklarasyonumuzu açıkladık. Eğer bizimle görüşmezseniz iş bırakacağımızı söyledik. Halkın sağlığını 'gerçekten' korumak için, insanca çalışma koşulları için, emeklilik hakkımız için, yıpranma payımız için 20-21-22 Mayıs tarihlerinde iş bırakıyoruz" dedi.

'70 bin sağlık çalışanı işsiz kalma tehdidiyle karşı karşıya'

TTB Aile Hekimleri Kolu Başkanı Fethi Bozçalı, sağlık emekçilerinin tepki ve taleplerini Evrensel gazetesine Sağlık Bakanlığı’nın yenilediği sözleşme ile cumartesi nöbetine gitmemenin cezasının 20 puan olarak değiştiğine dikkat çeken Bozçalı, “70 bin sağlık çalışanı şu an işinden atılma tehdidiyle karşı karşıya. Ceza yöntemiyle zapturapt altına alınmaya çalışılıyoruz” dedi. Sağlıkta dönüşümün 1. basamak ayağının henüz pilot uygulaması aşamasında olduğunun altını çizen Bozçalı, “Sağlık çalışanlarını düşük ücretlerle çalıştırarak daha sonra özel hastanelere yönlendirmeyi hedefliyorlar. İşletmecilere kâr için sağlık emekçileri hastane zincirlerine pazarlanır hale getirilecek” ifadelerini kullandı.

Fethi Bozçalı, Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan “TTB halkın sağlığını düşünmüyor” iddialarına da yanıt verdi: “Sağlık Bakanlığı madem halka sahip çıktığını söylüyor neden vatandaştan 12 kalem para alıyor? Biz vatandaşlarımızın 1. basamakta nitelikli ve ücretsiz hizmet almasını istiyoruz. Sağlık sigorta primini ödeyemeyen büyük bir nüfus var. Bakanlık bu insanların sağlık hizmeti almaları için ne yapıyor? Anne-bebek ölümlerinde artışlar var. Kızamık salgınları var bunun için ne yapacaklar. Sağlık sorunlarının çözümü için cumartesi nöbetleri yerine nitelikli sağlık politikaları hayata geçirilmeli” dedi.

'Vatandaş mağdur olmayacak'

İş bırakma süresince aile hekimlerinin tedbirlerini aldığını anlatan Bozçalı, vatandaşları mağdur etmeyeceklerini söyledi. Bir günlük iki günlük grevlerin seslerini duyuramadığını ifade eden Bozçalı, “Başka çaremiz kalmadı. Bu uyarı grevimiz. Taleplerimiz karşılanmazsa demokratik haklarımızı sonuna kadar kullanacağız” dedi.