-''AİLE HEKİMİYİZ''DEYİP SOYGUN YAPTILAR ANTALYA (A.A) - 24.01.2011 - Antalya'da girdikleri evde ''Aile hekimiyiz'' diyerek ev sahibi kadının koluna şırıngayla henüz içeriği belirlenemeyen bir sıvı enjekte ederek bayıltan 2 kişinin, kadının kolundaki ziynet eşyaları ve dizüstü bilgisayarı çalarak kaçtıkları ileri sürüldü. Edinilen bilgiye göre, Meydankavağı Mahallesi, Elit Sitesi'ne gelen kimliği öğrenilemeyen 2 kişi, 2 yaşındaki kızı M.G ile yaşayan ev kadını Selma G'ye (28) ''Aile hekimiyiz. Size tetanos aşısı vurmaya geldik'' diyerek eve girdi. Selma G'nin koluna 2 şırıngayla henüz içeriği belirlenemeyen bir sıvı enjekte eden hırsızlar, genç kadını bayılttı. Selma G'nin kolundaki ziynet eşyaları ile evdeki diz üstü bilgisayarı çalan 2 şüpheli kaçtı. Bir süre sonra ayılan Selma G, soyulduğunu fark edince polis imdat hattını arayarak yardım istedi. Selma G, komşuları tarafından hastaneye kaldırıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri parmak izi incelemesi yaparak kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Hastanede gazetecilerin sorularını yanıtlayan Selma G, hırsızların kendilerini aile hekimi olarak tanıttığını belirterek, ''Bana hastalığın var mı?' diye sordular. ''Herhangi bir hastalığım yok'' dedim. Tetanos aşısı vurmalarını gerektiğini söylediler ve 2 iğne vurdular. Sonrasını hatırlamıyorum. Ayıldığımda ziynet eşyalarımın alındığını fark ettim. Yanımda 2 yaşımda çocuğum vardı. Çok şükür ona bir şey yapmamışlar'' dedi. Aile hekimliği sistemiyle ilgili yeterli bilgisi olmadığı için böyle bir durumu yaşadığını anlatan Selma G, ''Vatandaşlara dikkatli olmalarını öneriyorum. Sağlıkçı gibi konuşuyorlardı ve iyi giyimlilerdi. Hiç şüphelenmedim'' dedi.