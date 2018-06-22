Aile hekiminin sosyal medya paylaşımları yüzünden sözleşmesi feshedildi

Mersin Tabip Odası üyesi Dr. Zeki Sinan Doğan’ın, Alsancak Aile Sağlığı Merkezi’nde aile hekimi olarak sürdürdüğü görevi savaş karşıtı sosyal medya paylaşımları yaptığı gerekçesi ile feshedildi.

28 yıllık hekim olan Doğan’ın meslekten men edilmesi de istendi. Doğan, 25 Ocak’ta sabah saatlerinde gözaltına alınıp 4 gün gözaltında tutuldu ve savcılığa çıkarılmadan bırakıldı. Daha sonra Alsancak Aile Sağlığı Merkezi’nde görev yapan Doğan’ın aile hekimi sözleşmesi feshedildi.

Birgün'den Burcu Cansu'nun haberine göre Ocak ayında gözaltına alındığını ve henüz dava açılmadığını ifade eden Doğan “2015 yılından itibaren sosyal medya paylaşımlarım gösterildi. Yarısı karikatür, yarısı da haberlerdi. Bırakıldım, işime başladım.'' dedi.

Doğan Valilik tarafından açılan soruşturma kapsamında savunmasını yaptığını ifade ederek ''Valilik, ‘savunmanız uygun görülmemiştir’ diyerek sözleşmemi feshetti” diye konuştu.



28 yıllık hekim olduğunu belirten Doğan, “Meslekten men ile ilgili süreç işliyor henüz sonuçlanmadı. Şu anda Mersin Şehir Hastanesi’nde göreve devam ediyorum. Bugün de Mersin’de bir basın açıklaması yaparak yaşanan hukuksuz sürece dikkati çekeceğiz” dedi.